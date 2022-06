Władca Pierścieni - tak lokacje z filmów wyglądają w prawdziwym świecie. Shire, Isengard i inne

Tom Bos/Warner Bros.

Władca Pierścieni zdobył serca fanów na całym świecie nie tylko dzięki książkom J.R.R. Tolkiena, ale również poprzez fantastyczne filmy Petera Jacksona. Jego ekranowa trylogia zapisała się złotymi zgłoskami w branży kinowej i po dziś dzień uznawana jest za jeden z okrętów flagowych popkultury. Drużyna Pierścienia, Dwie wieże i Powrót króla rozsławiły również nowozelandzkie lokacje, które w produkcjach "wcieliły się" w rolę najsłynniejszych miejsc z książkowego pierwowzoru.

Teraz Tom Bos, prywatnie wielki miłośnik twórczości Tolkiena, nazywający trylogię Jacksona "jedną z najwspanialszych serii filmowych, które kiedykolwiek powstały", postanowił sprawdzić, jak rzeczone lokacje z ekranowych dzieł wyglądają obecnie w prawdziwym świecie. Do tej pracy skłoniły go przede wszystkim dołączone do wydań Blu-ray i DVD dodatki spod szyldu "Making Of", pokazujące proces powstawania danej produkcji od kuchni.

By wzmocnić efekt swoich działań, Bos postanowił zestawić konkretne ujęcia z filmów z fotografiami tych samych miejsc, które na własną rękę wykonał on w Nowej Zelandii. Jego prace mogą stać się dla Was nostalgiczną, z drugiej zaś strony zaskakującą wędrówką od przeszłości w stronę teraźniejszości. Spójrzcie sami:

Władca Pierścieni - lokacje z filmów w prawdziwym świecie

Bag End - dom, w którym mieszkał Bilbo Baggins (obecnie część atrakcji turystycznej Hobbiton, ulokowanej niedaleko miasta Matamata)

Jeszcze więcej szczegółów na temat filmowych lokacji z trylogii Władca Pierścieni odnajdziecie na specjalnej stronie, którą przygotował sam Bos.