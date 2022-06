Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy - tak prezentują się orkowie z serialu Amazona

IGN.com/AMAZON

Władca pierścieni: Pierścienie Władzy to wielkie przedsięwzięcie platformy Amazon Prime Video. Wiemy z wcześniejszych zapowiedzi, że ważną rolę w serialu odegrają tytułowe pierścienie, o których słyszeliśmy w prologu filmu Władca Pierścieni: Drużyna Pierścienia. W serialu zobaczymy jak dokładnie doszło do ich powstania. Oczywiście to oznacza, że Sauron odegra tutaj rolę jako złoczyńcą wpływający na rozwój wydarzeń.

Teraz jednak możemy zobaczyć po raz pierwszy zdjęcia przedstawiające orków. Bataliony oddziałów tej rasy odgrywały istotną rolę we Władcy pierścieni, więc nie inaczej będzie w serialowej produkcji. Lindsey Weber, producentka produkcji w rozmowie z IGN zdradziła, że ponieważ jest to Druga Era, chcieli podejść do orków z pietyzmem i pokazać więcej z ich kultury. Twórcy zbadali ich świat z perspektywy orków, a także na ich zasadach. Dodała też, że zobaczymy aktorów w charakteryzacji, do której wykorzystano efekty protetyczne. Zobaczcie jak się prezentują:

Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy - zdjęcia orków

Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy - premiera 2 września 2022 roku.