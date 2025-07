Kolejna ważna postać z oryginalnego serialu wróci w Daredevil: Odrodzenie? Fani za nim tęsknili

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. Netflix

Reklama

Daredevil: Odrodzenie stał się serialem, który jest azylem dla wielu postaci, które po anulowaniu oryginalnej produkcji Netflixa nie miały się gdzie podziać i trafiły do swoistego limbo. Powrót zaliczyło już kilku złoczyńców (Kingpin, Bullseye), antybohater (Punisher) oraz postaci poboczne pokroju Foggy'ego i Karen. W 1. sezonie serialu Marvel Studios zabrakło jednak kilku znajomych twarzy, choć niewykluczone, że pojawią się przy okazji drugiej serii. Na to wskazywałoby nowe zdjęcie, które trafiło do sieci.

Wielki spoiler z Fantastycznej 4 ujawniony. Marvel oficjalnie potwierdził plan Galactusa

Niedawno zakończyły się zdjęcia do 2. sezonu serialu Daredevil: Odrodzenie, co uczczono przyjęciem, na którym były obecne osoby z obsady i ekipy produkcyjnej. Serię zdjęć z wydarzenia opublikował Naqam Washington, trener fitness. Na zdjęciach pojawiła się Ajjelet Zurer (Vanessa Fisk), Zabryna Guevara (Sheila Rivera) czy Wilson Bethel (Bullseye), ale i Royce Johnson, czyli netflixowy Brett Mahoney.

Wyświetl ten post na Instagramie Post udostępniony przez Naqamwashington/Arazifitness (@naqamwashington) ROZWIŃ ▼

W serialu Netflixa był on z początku przeciwnikiem Diabła Stróża, ale z czasem przekonał się do jego metod i niechętnie, ale pomagał w zwalczaniu przestępczości. To postać, którą można nazwać swoistym "Gordonem dla Daredevila". Nie jest to oficjalne potwierdzenie, że ten bohater pojawi się w kolejnym sezonie, ale warto mieć na uwadze taką możliwość, skoro na przyjęciu były inne osoby związane typowo z produkcją Marvel Studios.

fot. Netflix

Kto może się pojawić w Armii Daredevila w 2. sezonie?