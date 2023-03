Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy - PETA gani twórców za śmierć konia na planie. „Wyzysk zwierząt dla sztuki”

foto. Amazon

PETA to organizacja zrzeszająca członków walczących o prawa zwierząt. Wielokrotnie podejmowała interwencję przy okazji różnych produkcji (np. Wiedźmina) w celu nakłonienia twórców do zaprzestania wykorzystywania na planie żywych zwierząt. Tym razem aktywiści krytycznie zareagowali na wieść o zatrzymaniu akcji serca konia wykorzystywanego do realizacji Władcy Pierścieni: Pierścienie Władzy. Amazon Studios podało, że zwierzę zmarło w wyniku niewydolności serca podczas ćwiczeń do prób.

PETA – oświadczenie

Organizacja non-profit skrytykowała producentów głośnej produkcji, zarzucając im wyzysk zwierząt dla zwykłej rozrywki. Członkowie grupy żądają zmian, dzięki którym żaden koń nie zostanie więcej zaciągnięty na plan filmowy. Oświadczenie wydała wiceprezes PETA Lisa Lange.

Wygląda na to, że życie pod ziemią z Orkami jest dla producentów Pierścieni władzy czymś oczywistym, ponieważ mają oni możliwość wykorzystania CGI i innych humanitarnych metod, które nie doprowadziłyby bezbronnych koni do śmierci na planie. PETA wzywa twórców serialu - i wszystkich innych producentów - do podjęcia się nowej misji bez użycia jakichkolwiek prawdziwych koni. Jeśli nie mogą uniknąć wyzysku zwierząt dla swojej sztuki, powinni znaleźć nowe medium, ponieważ nikt nie chce oglądać spin-offu z męką jako motywem przewodnim.

Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy - data premiery 2. sezonu nie jest znana.