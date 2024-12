Koszmarne Komando z drugim sezonem? Zaskakujące zdanie Franka Grillo

foto. Max

Frank Grillo jest przekonany, że serial Koszmarne Komando otrzyma drugi sezon. Aktor użycza głosu jednej z postaci, Rickowi Flagowi Sr., który jest weteranem armii i staje się liderem nowo powstałej grupy potworów.

Koszmarne Komando – wypowiedź Franka Grillo

Jeśli nic nie pójdzie strasznie źle, to myślę, że zobaczymy drugi sezon. Chciałbym zobaczyć, jak to ewoluuje. Chciałbym zobaczyć, jak oni rozwiną się jako drużyna, bo zajmuje im cały sezon, żeby stworzyli symbiotyczną jakby grupę i po prostu sprawdzić, gdzie to pójdzie. Bo zaczyna się moim spotkaniem z nimi i pytaniami: "Co ja tu robię?" "Czym są te rzeczy?" A potem stajemy się rodziną.

Koszmarne Komando – fabuła, data premiery

Serial jest pierwszym projektem z DCU i opowiada o grupie klasycznych potworów z nadprzyrodzonymi mocami. Zostają oni zrekrutowani do tajnych i niebezpiecznych dla ludzi misji – gdy wszystkie inne środki zawodzą, do gry wkracza Koszmarne Komando.

Koszmarne Komando zadebiutuje na platformie Max już 5 grudnia.