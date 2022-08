Władca pierścieni: Pierścienie Władzy - finałowy zwiastun. Epicki rozmach w klimacie Śródziemia!

Amazon

Wielkimi krokami zbliża się premiera produkcji Władca pierścieni: Pierścienie Władzy, inspirowanej twórczością J.R.R. Tolkiena, która jest najdroższym serialem w historii. Premiera pierwszych dwóch odcinków serialu zbliża się wielkimi krokami, a teraz platforma Amazon wypuszcza finałowy zwiastun, którego zadaniem jest przekonać nieprzekonanych, aby 2 września sprawdzili debiutanckie odcinki.

W najnowszym wideo widzimy po raz kolejny, jak duży rozmach ma produkcja kosztująca tyle pieniędzy i miejmy nadzieję, że historia utrzyma poziom dopieszczonych wizualnie obrazków. Zobaczcie wideo poniżej.

Władca pierścieni: Pierścienie Władzy - zwiastun

Władca pierścieni: Pierścienie Władzy - opis fabuły serialu

Serialowy Władca pierścieni zabierze widzów do ery, w której tworzyły się wielkie potęgi, królestwa zdobywały chwałę i popadały w ruinę, nietypowi bohaterowie byli poddawani próbom, nadzieja wisiała na włosku, a największy złoczyńca w historii twórczości Tolkiena zagraża całemu światu. Historia rozpoczyna się w czasie relatywnego pokoju i skupia się na grupie bohaterów, wśród których znajdą się znane postacie oraz nowe. Wspólnie muszą stawić czoło powrotowi zła do Śródziemia. Akcja zabierze widzów do mrocznych głębin Gór Mglistych, majestatycznej stolicy krainy elfów zwanej Lindon i zapierającego dech w piersi królestwa Numenor znajdującego się na wyspie. Te królestwa i ci bohaterowie stworzą dziedzictwo, które przetrwa wieki.

Władca pierścieni: Pierścienie Władzy - zdjęcia z serialu

Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy

Władca pierścieni: Pierścienie Władzy - obsada

W obsadzie znajdują się: Robert Aramayo, Owain Arthur, Nazanin Boniadi, Tom Budge, Morfydd Clark, Ismael Cruz Córdova, Ema Horvath, Markella Kavenagh, Joseph Mawle, Tyroe Muhafidin, Sophia Nomvete, Megan Richards, Dylan Smith, Daniel Weyman, Charlie Vickers, Maxim Baldry, Anthony Crum, Maxine Cunliffe, Ian Blackburn, Kip Chapman, Trystan Gravelle, Geoff Morrell, Alex Tarrant, Leon Wadham, Thusitha Jayasundera, Fabian McCallum, Sara Zwangobani, Peter Mullan, Augustus Prew, Lenny Henry, Lloyd Owen, Peter Tait, Benjamin Walker, Cynthia Addai-Robinson oraz Simon Merrelles.

Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy - premiera serialu na platformie Amazon Prime Video 2 września.