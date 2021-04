Władca Pierścieni - budżet serialu jest rekordowy. Kwota pięć razy większa od Gry o tron!

materiały prasowe

Do tej pory wiedzieliśmy, że Amazon Prime Video przewiduje budżet 500 mln dolarów na dwa sezony serialu Władca pierścieni. Okazuje się, że ta informacja z 2018 roku nie jest już aktualna. Według oficjalnych doniesień The Hollywood Reporter koszt realizacji samego pierwszego sezonu Władcy Pierścieni wyniesie 465 mln dolarów amerykańskich (650 mln dolarów nowozelandzkich)! To jest kwota tylko na jeden sezon, więc podwoiła się on w stosunku do pierwotnych informacji.

Koszty realizacji pierwszego sezonu wyjawił Suart Nash, Minister Rozwoju i Turystyki Nowej Zelandii, w której serial jest obecnie kręcony.

- Mogę powiedzieć, że Amazom ma wydać jakieś 650 mln dolarów na sam pierwszy sezon. To jest coś fantastycznego. To będzie największy serial w historii.

Dokumenty ujawnione przez władze Nowej Zelandii oficjalnie potwierdzają tę kwotę. Do tego z nich wynika, że na wstępie Amazon planuje zrealizować 5 sezonów Władcy Pierścieni i potencjalne spin-offy. Zaznaczmy, że pierwsze sezony wysokobudżetowych seriali zawsze są droższe, ponieważ początkowo trzeba opracować oraz zbudować wiele rzeczy, które potem czekają na wykorzystanie przy kolejnych seriach.

Przypomnijmy, że Gra o tron w końcowych sezonach miała budżet mniej więcej 100 mln dolarów na sezon. Natomiast filmowa trylogia Władca Pierścieni kosztowała tylko 281 mln dolarów.

Amazon zakupił prawa w 2017 roku i już wówczas mówiono, że może to być jeden z najdroższych seriali w historii. Same prawa do bawienia się w świecie Śródziemia kosztowały 250 mln dolarów. Platforma więc ma plany, aby od tego serialu sprawić, że walka o widza z Netflixem stanie się poważna.

Serial Władca Pierścieni rozgrywa się wiele lat wcześniej niż filmy, czyli w poprzedniej epoce. Pojawią się postacie znane z trylogii, ale będzie też wielu innych bohaterów. W obsadzie są Robert Aramayo, Owain Arthur, Nazanin Boniadi, Tom Budge , Ismael Cruz Cordova, Joseph Mawle i wielu innych. J.D. Payne oraz Patrick McKay pełnią rolę showrunnerów .Juan Antonio Bayona wyreżyserował pierwsze dwa odcinki.