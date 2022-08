Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy - będzie premiera w kinach w USA. Nowy fragment

fot. materiały prasowe

Władca pierścieni: Pierścienie Władzy będzie mieć premierę pierwszych dwóch odcinkach na ekranach kin. Amazon przygotował specjalne pokazy w USA, Kanadzie, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Argentynie, Kolumbii, Australii i w Nowej Zelandii. Łącznie odbędzie się globalnie w 200 kinach. Polska nie jest na liście. Pokazy odbędą się 31 sierpnia, więc dwa dni przed premierą w Amazon Prime Video. Informacja o premierze potwierdziła też, że oba odcinki łącznie trwają 2 godziny i 10 minut.

Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy - fragment

Zapowiedziano też nowy zwiastun na 23 sierpnia.

Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy

Władca pierścieni - opis fabuły

Serialowy Władca pierścieni zabierze widzów do ery, w której tworzyły się wielkie potęgi, królestwa zdobywały chwałę i popadały w ruinę, nietypowi bohaterowie byli poddawani próbom, nadzieja wisiała na włosku, a największy złoczyńca w historii twórczości Tolkiena zagraża całemu światu. Historia rozpoczyna się w czasie relatywnego pokoju i skupia się na grupie bohaterów, wśród których znajdą się znane postacie oraz nowe. Wspólnie muszą stawić czoło powrotowi zła do Śródziemia. Akcja zabierze widzów do mrocznych głębin Gór Mglistych, majestatycznej stolicy krainy elfów zwanej Lindon i zapierającego dech w piersi królestwa Numenor znajdującego się na wyspie. Te królestwa i ci bohaterowie stworzą dziedzictwo, które przetrwa wieki.

Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy - premiera 2 września w Prime Video.