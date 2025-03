Czy Jonathan Majors chciałby wrócić do MCU? „Kocham ich”

PeakPX/Marvel

Czy Jonathan Majors wróci do roli Kanga? Nie ma wątpliwości, że aktor nie miałby nic przeciwko. W trakcie promocji swojego najnowszego filmu Magazine Dreams wprost powiedział, że gdyby Marvel zadzwonił z niego z propozycją wcielenia się ponownie w złoczyńcę, zgodziłby się bez wahania.

Czy Jonathan Majors wróci do roli Kanga?

Tak, oczywiście, że bym się zgodził. Disney, Marvel Studios, kocham ich – powiedział Jonathan Majors w rozmowie z USA Today. – Uwielbiałem współpracować z Tomem Hiddlestonem, Paulem Ruddem i Gugu Mbatha-Ra. Bardzo kocham tę branżę, a teraz jestem w miejscu, w którym mogę poczuć ich miłość i faktycznie wyrazić moją miłość do nich.

W innej rozmowie, tym razem z portalem Entertainment Weekly, Jonathan Majors również zostały spytany, czy wróciłby do MCU albo powtórzył rolę z filmu Creed 3.

Tak. W obu przypadkach tak. Wersja mnie, która wróciłaby do tego punktu, byłaby jednak inna. Nie sądzę, by coś zmieniło się pomiędzy „akcją” a „cięciem”. Dlatego mnie zatrudniono w pierwszej kolejności. Ale gdybym kiedyś wrócił, wyglądałoby to inaczej i właśnie tego bym chciał. Ale tak jak wspomniałem wcześniej, nie zależy to ode mnie.

Kariera Jonathana Majorsa w MCU

Jonathan Majors w serialu Loki wcielił się w rolę Tego, Który Trwa. Później w filmie Ant-Man i Osa: Kwantomania zagrał wariant Kanga Zdobywcy. To nie tajemnica, że Marvel planował, by jego postać była nowym głównym złoczyńcą w MCU, tak jak wcześniej Thanos.

Studio zwolniło aktora po tym, jak został oskarżony przez byłą dziewczynę o napaść i nękanie, a później został uznany za winnego. Uniknął jednak więzienia i dostał wyrok w zawieszeniu. Ma zakaz zbliżania się do byłej dziewczyny i obowiązek uczęszczania na terapię.

Jonathan Majors miał przyznać się do przemocy wobec byłej partnerki. To koniec jego kariery?

Kto zastąpił Kanga w MCU? Marvel obsadził Roberta Downeya Jr. w roli złoczyńcy Doktora Dooma i to on ma grać pierwsze skrzypce w kolejnych częściach Avengersów. Powrót aktora, który przez lata wcielał się w Iron Mana, wzbudził wiele emocji wśród fanów, dlatego wydaje się mało prawdopodobne, by studio jeszcze potrzebowało Jonathana Majorsa.

