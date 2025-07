Z Diuny do Euforii. Legenda kina skomponuje muzykę do 3. sezonu

fot. HBO (Euforia)

Oficjalnie ogłoszono, że Hans Zimmer – twórca muzyki do takich filmów jak Gladiator, Król Lew, Incepcja, Interstellar czy obie części Diuny – będzie pracował przy trzecim sezonie serialu Euforia. Dołączy do Labrintha, który samodzielnie odpowiadał za ścieżkę dźwiękową w dwóch pierwszych sezonach.

Hans Zimmer o pracy nad Euforią

– To zaszczyt móc dołączyć do niezwykłej ekipy twórców opowiadających historię prowadzoną przez wizjonerskiego Sama Levinsona. Razem stworzyli odważny i poruszający serial, który wiele znaczy dla widzów. Muzyka Labrintha ukształtowała tożsamość Euforii i nie mogę się doczekać, by dodać coś od siebie do tej historii i pomóc ukształtować nowy sezon poprzez muzykę – skomentował Zimmer.

Labrinth o współpracy z Zimmerem

– To kolejny rozdział w uniwersum Euforii. Wspaniale jest połączyć siły z Hansem, jednym z moich bohaterów muzyki filmowej, by wnieść trochę nowej magii do tego sezonu.

Euforia – obsada 3. sezonu

W obsadzie trzeciego sezonu znaleźli się:

Zendaya,

Jacob Elordi,

Sydney Sweeney,

Eric Dane,

Hunter Schafer,

Alexa Demie,

Dominic Fike,

Maude Apatow,

Colman Domingo,

Chloe Cherry,

Martha Kelly,

Rosalia,

Marshawn Lynch,

Kadeem Hardison,

Adewale Akinnuoye-Agbaje,

Toby Wallace,

Barbie Ferreira,

Sharon Stone - rola gościnna

Trzeci sezon serialu Euforia będzie liczyć osiem odcinków. Czeka nas przeskok czasowy – bohaterowie będą już po szkole, w dorosłym życiu. Sam Levinson pozostaje scenarzystą, reżyserem, showrunnerem i producentem.

Data premiery nie została jeszcze ogłoszona.