Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy - zdjęcia z serialu! Krasnoludy, elfy i Śródziemie!

Władca pierścieni: Pierścienie Władzy to największa superprodukcja w historii. Pierwszy sezon serialu ma 462 mln dolarów budżetu. Więcej niż jakikolwiek inny film, więcej niż trylogia Petera Jacksona. Historia serialu rozgrywa się w Drugiej Erze, czyli lata przed wydarzeniami z kinowych filmów. Portal Vanity Fair opublikował obszerne kulisy i pierwsze zdjęcia które pokazują, z czym mamy do czynienia.

Władca Pierścienie: Pierścienie Władzy - zdjęcia

Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy - Bronwyn i Arondir w wiosce Tirharad.

Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy - główni bohaterowie

Na pierwszym zdjęciu widzimy Morfydd Clark w roli młodej Galadrieli. Aktorka przejęła tę rolę od Cate Blanchett, która grała ją we wszystkich filmach. Tutaj Galadriela jest setki lat młodsza. Czytamy, że jest gniewna, ale też bystra; ma świadomość, że zło czai się za rogiem. W drugim odcinku znajdzie się na tratwie na morzach w towarzystwie Halbranda (Charlie Vickers, postać stworzona na potrzeby serialu). Galadriela ma walczyć o przyszłość, gdy Halbrand ucieka przed przeszłością. To właśnie oni są głównymi bohaterami historii opowiadanej w serialu. Tak ich nazwano w artykule. Sytuacja na morzu to początek, który ma skierować fabułę na odpowiednie tory.

Według pełnych informacji Vanity Fair historia oparta jest na szczegółach opisanych w różnych księgach Tolkiena, na czele z załącznikami w trylogii. Twórcy czerpią z różnych źródeł, mając nawet prawa do Silmarillion.

Patrick McKay i JD Payne są showrunnerami i w rozmowie z VF podkreślają, że są świadomi gigantycznej presji. Tutaj mówimy o sukcesie albo sromotnej porażce. Nie ma nic pomiędzy.

Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy - historia

Showrunnerzy podkreślają: jest to historia o powstaniu Pierścieni Władzy, czyli o tym, co fani książek znają jedynie z ogólnego przypisu czy krótkiego wstępu z filmu.

- Pierścienie dla elfów, pierścienie dla krasnoludów, pierścienie dla ludzi i jeden Saurona, który ma oszukać ich wszystkich. To historia o ich powstaniu, o pokazaniu, skąd się wzięły i co zrobiły tym poszczególnym rasom.

Dziennikarze Vanity Fair na potrzeby artykułu widzieli trzy odcinki serialu. Twierdzą, że jest on pełen rozmachu, nazywają go angażującą mieszanką pałacowej intrygi z magią, scenami batalistycznymi i mitologią. Dodają, że w tych odcinkach jest tyle tajemnicy, że można o nich dyskutować w tysiącach podcastów. Dodają, że pojawiają się znane postacie, ale to te nowe przyciągną do ekranów.

Jennifer Salke z Amazon Studios wyjaśniła, dlaczego Amazon nie szczędzi wydatków na Władcę Pierścieni. W końcu 462 mln dolarów na samą realizację oraz 250 mln dolarów na zakup praw to ogromne kwoty. A do tego dojdzie jeszcze promocja. Okazuje się, że Jeff Bezos, szef Amazona, jest wielkim pasjonatem Tolkiena. Ot całe wyjaśnienie.

Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy - kategoria wiekowa

Showrunnerzy odpowiadają na spekulacje i teorie, że w serialu będzie nagość i przemoc jak w Grze o tron. Nic bardziej mylnego. Chcą, aby ich serial był dla wszystkich. Także dla młodych widzów w wielu 12 lat. Zależało im, aby ten aspekt książek Tolkiena oddać, jak najwierniej się da.

Warto zaznaczyć, że będą tutaj postacie wyglądające jak hobbity. Są to niziołki, czyli protoplaści hobbitów, żyjące w tym świecie setki lat wcześniej. Sam Tolkien opisywał, że mieli ciemniejszą karnację skóry. W rolach istotnych niziołków wcielają się Megan Richards i Markella Kavenagh. Napotkają oni tajemniczego człowieka, który ma być jedną z najbardziej angażujących tajemnic serialu.

Innym wątkiem na pierwszym planie serialu ma być historia elfa Arondira (Ismael Cruz Cordova), który jest w zakazanym związku z ludzką kobietą imieniem Bronwyn (Nazanin Boniadi). VF podkreśla, że Cordova będzie pierwszym elfem w ekranowym świecie Tolkiena, który ma inny kolor skóry niż biały. Tak samo Sophia Nomvete zagra księżniczkę krasnoludów imieniem Disa, która będzie pierwszą czarnoskórą kobietą grającą krasnoluda w świecie Tolkiena.

- To naturalne, że adaptacja pracy Tolkiena odzwierciedla świat, w którym żyjemy. Jego twórczość była dla wszystkich. Jego historie opowiadają o fikcyjnych rasach, które sprawują się najlepiej, gdy opuszczają własną izolację swoich kultury i się jednoczą - mówi producentka Lindsey Weber.

Zgodności z wizją Tolkiena wtóruje ekspertka od jego twórczości Mariana Rios Maldonado.

- Kim są ci ludzie, którzy czują się zagrożeni lub zniesmaczeni pomysłem, że elf może być czarny, może być Latynosem lub Azjatą?

Pamiętacie Khazad-dum, w którym Gandalf walczył z Balrogiem? W serialu zobaczymy to miejsce w glorii swojej największej chwały. Zobaczymy też historię Celebrimbora (Charles Edwards), który był sławnym kowalem, a także młodego polityka imieniem Elrond (Robert Aramayo), który żyje w mistycznym Lindon. Będzie również historia żeglarza imieniem Isildur (Maxim Baldry), który wiele lat później stanie się potężnym wojownikiem, który odrąbie rękę Sauronowi, jak widzieliśmy w początkowych scenach Drużyny Pierścienia.

Tytuł pierwszego odcinka to Shadow of the Past. Czytamy, że obecność Saurona jest odczuwalna w pierwszych odcinkach, ale są to na razie jedynie sugestie o nadchodzącym zagrożeniu.

Twórcy przyznają, że jest jedna rzecz, w której odchodzą od książek Tolkiena. Konsultowali to z jego spadkobiercami i ekspertami od jego twórczości. Chodzi o to, że wiele rzeczy w książkach, które chcą pokazać, rozgrywa się na przestrzeni tysięcy lat. Oni jednak to łączą w jedną narrację osadzoną w jednym czasie, bo inaczej ludzkie postacie musiałby co sezon być uśmiercane i to byłby problem w kontekście rozsądnego opowiadania historii. Podkreślają, że nie jest to dokument o Śródziemiu, ale fabuła, która ma łączyć poszczególne wątki w spójną całość.

Co ciekawe, artykuł z Vanity Fair zwraca uwagę, że twórcy zaprezentowali Amazonowi wizję na 50 odcinków. Premiera 2 września 2022 roku.

