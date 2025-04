Szokujący box office Minecrafta. Tyle nie zarobiła żadna adaptacja gry w historii!

fot. Warner Bros. Pictures

Minecraft: Film jest już chyba wszędzie - choć oficjalna premiera przypada dopiero na dzisiaj (4 kwietnia), to już wcześniej po Internecie krążyły zabawne klipy czy zapowiedzi dedykowanego zestawu w sieci McDonald's. Choć nikt nie oczekiwał świetnej produkcji, to kultowa marka i promocja najwyraźniej zadziałały na korzyść Warner Bros. Box office nie pozostawia wątpliwości - to adaptacja gry wideo, która zarobiła najwięcej w historii!

Minecraft: Film - box office

W przedpremierach film zarobił już aż 10,55 mln dolarów, wyprzedzając Five Nights at Freddy's (10,3 mln) i Super Mario Bros. (które nie miało przedpremier, gdyż premiera odbyła się w środę). To rekord kasowy wśród adaptacji gier wideo.

Istnieje szansa, że Five Nights at Freddy's zostanie wyprzedzone przez Minecrafta także później - adaptacja kultowego horroru zarobiła 40 mln dolarów pierwszego dnia i 80 mln dolarów w pierwszy weekend.

Jak ekskluzywnie informuje Deadline, podczas CinemaCon zauważono, że przedsprzedaż biletów wzrosła w tym tygodniu. Aktualne prognozy wynoszą około 7 mln dolarów pierwszego dnia i 75 mln w pierwszy weekend. Na korzyść dla filmu i szansy na wysokie przychody świadczy popularność gry studia Mojang, która nie słabnie od lat - tytuł ma na koncie 300 milionów sprzedanych egzemplarzy i prawie 140 milionów aktywnych graczy miesięcznie.

Minecraft – fabuła, data premiery

Garrett Garrison (Jason Momoa), Henry (Sebastian Hansen), Natalie (Emma Myers) oraz Dawn (Danielle Brooks) zostają wciągnięci do tajemniczego portalu prowadzącego do Nadziemia. Podczas pobytu trafiają na genialnego rzemieślnika, Steve'a (Jack Black) i podejmują się wyzwania, by odzyskać swoje unikalne cechy i wrócić do prawdziwego świata. Podczas tej podróży poznają wiele nowych postaci znanych z gry.

Minecraft: Film jest już do obejrzenia w kinach w całej Polsce.