Władca Pierścieni - twist z wybuchem jest możliwy? Geolog tłumaczy wydarzenie

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

fot. materiały prasowe

Wszystko wskazuje na to, że w 6. odcinku serialu Władca pierścieni: Pierścienie Władzy pokazał genezę Mordoru poprzez wielki wybuch wulkanu. Czy to jednak w ogóle możliwe?

Władca Pierścieni - kulisy wybuchu

Portal The Hollywood Reporter rozmawiał w tej sprawie z profesorem Jeffreyem Karsona z uniwersytetu Syracuse, który specjalizuje się w aktywności wulkanicznej. Karson mówi wprost: to co pokazano w finałowych minutach odcinka jest jak najbardziej realne z perspektywy naukowej.

- Jeśli rzeka by się wlała do wulkanu jak do tego w Górze Przeznaczenia i by się zmieszała z magmą, a do tego nie byłoby dobrego ujścia dla tworzącej się pary (jak np. woda blokujące dziury, które wykopały orkowie), to w istocie doprowadziłoby do takiej eksplozji.

Karson tłumaczę, że dość gwałtowne erupcje wulkanów mają miejsce w dużej mierze z uwagi na rolę wody.

- Jeśli woda jest w zamkniętej przestrzeni jak w zwężeniu, dojdzie do erupcji pary - nazywamy to naukowo freatomagmatyczną erupcją. Na Hawajach ma to miejsce non stop, gdy lawa wpływa do oceanu, a czasem może rozbić się na boki, gdy woda utknie pod nią.

Dlatego też w przypadku wybuchu z serialu widzimy chmury pary, które zasłonią niebo i dadzą orkom i innym stworom mroczny dom zwany Mordorem.

Showrunnerzy J.D. Payne i Patrick McKay tłumaczą, że ten twist był długo dyskutowany w pokoju scenarzystów. Ma on ich zdaniem kluczowy związek z enwironmentalizmem, czyli tematem ważnym dla Tolkiena.

- W pokoju scenarzystów zadaliśmy pytanie: Co, jeśli Mordor był niegdyś pięknym miejscem? Pełnym pastwisk jak Szwajcaria. Co wówczas mogłoby się wydarzyć, że ta kraina się tak zmieniła? Rozmawialiśmy o zatruciu ziemi - to zaczyna się już w pierwszym odcinku od sceny z krową. Potem dowiadujesz się o kopaniu tuneli, a siarka dostaje się do powietrza. To wszystko doprowadza do geologicznie realistycznego sposobu zapalenia góry, która zakrywa niebo z praktycznych powodów: Adar, nasz złoczyńca postrzega orków jako swój lud, który zasługują na dom. Taki, w którym słońca im nie doskwiera. Mamy nadzieję, że to wszystko naprawdę zaskoczy widzów.

Władca Pierścieni - zwiastun 7. odcinka

Premiera w piątki o 6:00 rano na Amazon Prime Video.