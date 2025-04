Co za obsada! Do Michelle Pfeiffer i Elle Fanning dołącza gwiazda The Last of Us

Zdjęcie: Apple TV+

Już wcześniej zdradzono, że w obsadzie Margo's Got Money Troubles są Elle Fanning, Michelle Pfeiffer i Nicole Kidman. Teraz ujawniono kolejne nazwiska: Nick Offerman (Parks and Recreation, The Last of Us), Greg Kinnear (Lepiej być nie może), Michael Angarano (Oppenheimer, Minx), Marcia Gay Harden (Rzeka tajemnic, Joe Black), Thaddea Graham, Rico Nasty, Lindsey Normington (Anora) i Michael Workéyè (Czarne lustro).

Na pierwszych zdjęciach udostępnionych przez Apple TV+ widać kolejno Michelle Pfeiffer, Elle Fanning i Nicka Offermana.

Margo's Got Money Troubles – fabuła serialu Apple TV+

Michelle Pfeiffer wciela się w kelnerkę, a Elle Fanning – główną bohaterkę i jej córkę. Dziewczyna od zawsze wiedziała, że jest zdana tylko na siebie. Wdaje się w przelotny romans z profesorem angielskiego i zachodzi w ciążę. Wbrew zdrowemu rozsądkowi, postanawia urodzić dziecko. W ten sposób staje się dwudziestoletnią matką bez pracy i pieniędzy. To sprawia, że postanawia założyć konto OnlyFansie, na którym wiele osób zarabia publikując treści dla dorosłych. W międzyczasie do jej życia wraca ojciec, którego nie widziała od lat, więc postanawia przyjąć go pod swój dach w zamian za pomoc w opiece nad dzieckiem. W serwisie IMDb pojawiła się informacja, że tatę zagra Nick Offerman. Aktora doskonale znacie z roli Billa w The Last of Us.

Twórcą serialu, showrunnerem i scenarzystą jest David E. Kelley. Produkcja powstała na podstawie na podstawie powieści Rufiego Thorpe’a o tym samy tytule. Margo's Got Money Troubles pojawi się w serwisie Apple TV+ w 2026 roku.