Współpracownik Zacka Snydera ocenia nowy strój Supermana. Mówi, co poszło nie tak

Superman w reżyserii Jamesa Gunna ma stanowić początek nowego, kinowego uniwersum DC, czyli DCU, ale według wiele fanów doszło do potknięcia jeszcze przed startem. Niedawno opublikowane pierwsze spojrzenia na jednego z najbardziej ikonicznych superbohaterów w historii komiksów i kina wywołało mieszane reakcje wśród użytkowników sieci, skutkując pojawieniem się pierwszych memów i złośliwych komentarzy. Fanom nie podoba się strój bohatera, ale też poza, w której został przedstawiony na zdjęciu. Porównuje się go również do poprzedniego odtwórcy roli Clarka Kenta na wielkim ekranie, czyli Henry'ego Cavilla. Swoje pięć groszy do tematu dołożył Clay Staub, który współpracował przy produkcji wielu filmów Zacka Snydera, m.in. przy obu wersjach Ligi Sprawiedliwości, Batman v Superman: Świt sprawiedliwości czy 300.

Współpracownik Zacka Snydera ocenia nowy strój Supermana

Clay Staub za pośrednictwem swojego konta na X (wcześniej Twitter) napisał:

Kto uznał, że to najlepszy pomysł na pierwsze zdjęcie? Naprawdę, nie żartuję. Mówię z perspektywy samego układu. Poza (zakładanie butów) sprawia, że klatka piersiowa i ramiona wyglądają grubo i gumowato.

