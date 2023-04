Wszystkie filmy z Chrisem Pine'em - od najsłabszych do najlepszych. Dungeons & Dragons: Złodziejski honor wysoko

fot. materiały prasowe

Serwis internetowy Rotten Tomatoes dokonał klasyfikacji wszystkich filmów, w których pojawił się Chris Pine. Portal gromadzi recenzje dziennikarzy i krytyków, a następnie tworzy odpowiednie rankingi. Przy porządkowaniu zbiorów kieruje się trzema kryteriami:

- "certyfikowana świeżość" - minimum 75% pozytywnych opinii filmu,

- "świeży" - co najmniej 60% pozytywnych recenzji,

- "zgniły" - mniej niż 60% przychylnych głosów.

Ponad połowa filmów, w których występ zaliczył Chris Pine, zdobyła co najmniej 60% pozytywnych recenzji. Wśród uznanych produkcji zagościł nowy twór Dungeons & Dragons: Złodziejski honor. Film jest już dostępny w polskich kinach.

Wszystkie filmy z Chrisem Pine'em

Chris Pine pojawił się w przeróżnych produkcjach, sprawdzając się w rozmaitych gatunkach. Mogliśmy podziwiać go w zarówno zadziornych wcieleniach, jak i w roli uroczych bohaterów. Jest to wszechstronny aktor, którego ciekawie ogląda się w różnych odsłonach. Zapraszamy do zapoznania się z rankingiem wszystkich produkcji z Chrisem Pine'em.