Elden Ring Nightreign przyciągnęło wielu graczy. Twórcy zamierzają ułatwić zabawę solo

fot. Bandai Namco

Reklama

Elden Ring: Nightreign to spin-off gry z 2022 roku, który koncentruje się przede wszystkim na rozgrywce w trzyosobowych zespołach. Choć gra oferuje inne doświadczenie niż poprzednie produkcje studia From Software, wszystko wskazuje na to, że możemy mówić o sukcesie. Nowy tytuł nie tylko zebrał wysokie oceny w mediach branżowych (średnia ocen w serwisie OpenCritic to 80/100), ale także cieszy się dużym zainteresowaniem ze strony graczy.

We wpisie opublikowanym na oficjalnym profilu gry w serwisie X poinformowano, że już pierwszego dnia w świecie Nightreign bawiły się dwa miliony graczy. Według danych ze SteamDB, na samej platformie Valve jednocześnie grało ponad 313 tysięcy osób — to drugi (po Elden Ring) najlepszy wynik w historii From Software.

ROZWIŃ ▼

Twórcy nie zamierzają jednak spoczywać na laurach i już zapowiedzieli aktualizację, która ma ułatwić rozgrywkę solo. Choć szczegóły nie zostały jeszcze ujawnione, wiadomo, że samotni gracze będą mogli skorzystać z jednorazowego wskrzeszenia podczas walki z każdym z bossów.