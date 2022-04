Xenoblade Chronicles 3 zalicza zmianę datę premiery. Gra zadebiutuje... szybciej

fot. Nintendo

Najnowsza gra studia Monolith Soft, Xenoblade Chronicles 3, to kolejna produkcja, która nie zadebiutuje w pierwotnie zakładanym terminie. Tym razem mamy jednak do czynienia z naprawdę wyjątkową sytuacją, bo twórcy i wydawca zdecydowali się na... przyśpieszenie premiery. Tytuł ten miał zadebiutować we wrześniu tego roku, ale okazuje się, że zagramy w niego już 29 lipca.

Przy okazji opublikowano też nowy zwiastun z fragmentami rozgrywki oraz ujawniono pierwsze szczegóły. Podczas zabawy pokierujemy kilkoma postaciami, a także będziemy mieli możliwość modyfikowania ich klas. Ciekawie zapowiada się też system łączenia bohaterów i przemieniania ich w potężną formę o nazwie Ouroboros. Odpowiednie jej zastosowanie i wykorzystanie wyjątkowych umiejętności ma być kluczem do sukcesu, zwłaszcza w tych bardziej wymagających starciach.

Xenoblade Chronicles 3 - zwiastun z datą premiery

