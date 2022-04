World of Warcraft: Dragonflight nowym rozdziałem w historii popularnego MMO. Zobacz zwiastun dodatku

fot. Blizzard Entertainment

19 kwietnia oficjalnie ujawniono nowy dodatek do World of Warcraft. Będzie on zatytułowany Dragonflight i jak nietrudno się domyślić, smoky odegrają w nim istotną rolę. Gracze trafią do zupełnie nowej lokacji, Dragon Isles, która podzielona zostanie na pięć pomniejszych, zróżnicowanych krain. Nie zabraknie też nowej rasy, którą będą Dracthyr, humanoidalne smoki. Co więcej, będą one miały dostęp do wyłącznie jednej, ekskluzywnej klasy o nazwie Evoker z dwiema specjalizacjami: jedną nastawioną na zadawanie obrażeń, drugą na leczenie.

Oprócz tego dostaniemy również nowe lochy oraz raidy, a także sporo innych zmian. Wspomniano między innymi o usprawnieniach interfejsu oraz przebudowaniu systemu talentów i profesji. Nowością będzie też mechanika latania na smokach, która ma być zdecydowanie bardziej rozwinięta niż klasyczne latanie na wierzchowcach. Gracze będą mieli między innymi możliwość rozwijania i personalizacji swojego pokrytego łuskami towarzysza.

World of Warcraft: Dragonflight - zwiastun dodatku

World of Warcraft: Dragonflight

Przy okazji ujawnienia nowego rozszerzenia zapowiedziano także powrót Wrath of the Lich King w wersji Classic. Zadebiutuje on jeszcze w tym roku.

World of Warcraft to MMORPG od Blizzard Entertainment, które zadebiutowało w 2004 roku. Od tego czasu gra regularnie rozwijana jest o nową zawartość wypuszczaną w formie dużych, płatnych rozszerzeń oraz pomniejszych aktualizacji.

