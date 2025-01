"Co było w pudełku?" David Fincher zdradza odwieczną tajemnicę filmu Siedem

Cecchi Gori Pictures / Juno Pix / New Line Cinema

Siedem to jeden z najlepszych filmów w karierze Davida Finchera, a przy tym również klasyk dla gatunku detektywistycznego. O emocjonującym zakończeniu mówi się do teraz, a dobrą okazją na przypomnienie sobie tego dzieła będzie jego premiera w odświeżonej wersji 4K UHD, nad którą osobiście pracował sam Fincher, a która to będzie dostępna do kupienia od 7 stycznia 2025 roku. Zadebiutuje jeszcze wcześniej w amerykańskich kinach IMAX, konkretnie 3 stycznia 2025 roku.

"Co było w pudełku?"

Zakończenie filmu z Bradem Pittem i Morganem Freemanem jest szeroko komentowane po dziś dzień. W ostatniej scenie bohater grany przez Pitta decyduje się na zamordowanie seryjnego zabójcy po odkryciu, co znajdowało się w pudełku. To przed tym pada słynna kwestia z pytaniem o to, co znajduje się w środku. Krótki przebłysk sugeruje, że znajduje się tam odcięta głowa Tracy, żony Millsa, ale nie jest to powiedziane wprost, a jedynie zasugerowane. Tę wersję podtrzymuje David Fincher, który wypowiedział się w tej sprawie dla Entertainment Weekly:

Zawsze to mówiłem: "Nie musisz wiedzieć, co jest w pudełku, gdy masz Morgana Freemana."

Reżyser przyznał, że stworzono odlew głowy Gwyneth Paltrow i dokładnie zmierzono jej wagę, ale w rzeczywistości w pudełku znajdowała się jedynie torba, która miała obciążać całość, a także zakrwawiona peruka z pozlepianymi włosami. Morgan Freeman w trakcie kręcenia otworzył "16 albo 17" takich pudełek. Co ciekawe głowa Tracy znajdowała się w pudełku w oryginalnej wersji scenariusza, który o mały włos nie został zmieniony, gdy nad projektem czuwał Jeremiah Chechik. Był on powiązany z filmem przed zatrudnieniem do reżyserii Finchera. Ten drugi początkowo dostał oryginalną wersję scenariusza, ale producenci chcieli się poprawić i przedstawili wizję Chechika, w której zakończenie było inne i pozbawione tego motywu. Fincher odpowiedział wówczas: "Nie, nie jestem zainteresowany robieniem czegoś takiego."

