Konflikt za kulisami Yellowstone to kłamstwo i bzdury? Kevin Costner tak mówi

fot. Paramount Network

Reklama

Yellowstone miał duże problemy, a plotki z różnych dobrych i sprawdzonych źródeł mówiły, że powodem jest konflikt Kevina Costnera z twórcą Taylorem Sheridanem. Nawet sugerowano, że to z tego powodu Yellowstone zakończy się na piątym sezonie, a potem powstanie kontynuacja fabularna z inną gwiazdą. Sam Kevin Costner mówi wprost: to nie jest prawda. Zwłaszcza kwestia, że powodem była jego chęć realizacji filmu Horyzont. Rozdział I kosztem serialu.

Yellowstone - Kevin Costner o konflikcie

Kevin Costner przyznaje, że gdy w 2023 roku czytał wszystkie plotki o tym, co podobno dzieje się za kulisami Yellowstone nie czuł się z tym dobrze, bo nie były one zgodne z prawdą. Tak mówi o kulisach przygotowań do 5. sezonu:

- Dlatego teraz trochę mówię o tym, co było naprawdę. Początkowo podpisałem kontrakt na piąty, szósty i siódmy sezon. W lutym po dwóch-trzech miesiącach negocjacji przygotowali nowy kontrakt. Wprowadzono w nim zmiany względem poprzedniego - zamiast sezonów sześć i siedem, były 5A i 5B - do tego prawdopodobnie, że być może zrobimy szósty. Nie udało im się tego zrobić. Horyzont miałem kręcić pomiędzy, ale Yellowstone był priorytetem. Wciskałem więc plan Horyzontu w luki pomiędzy Yellowstone. Problem polegał na tym, że oni ciągle te luki przesuwali.

Aktor dodaje, że Yellowstone zawsze było dla niego priorytetem. W 2023 roku podjął świadomą decyzję, aby nie komentować doniesień medialnych i nie wchodzić w ten temat, który był w prasie. Tłumaczy dziennikarzowi Deadline, że poza promocją tytułów nie udziela się w mediach - teraz udziela wywiadów w związku z Horyzontem, dlatego podjął decyzję, by skomentować zamieszanie wokół Yellowstone.

fot. Paramount+

Yellowstone - konflikt to kłamstwo

Padały sugestie, że z uwagi na plan filmowy, Kevin Costner nie będzie mógł być regularnie w Yellowstone. Co na to aktor? "To kłamstwo!".

- Były określone bloki w czasie, w których nie kręciliśmy. Zawsze startowaliśmy w kwietniu lub maju i kręciliśmy do sierpnia. Wówczas robiliśmy te 10 odcinków. Ostatnio nie udało się tego zrobić. Pracowałem jedynie 43 dni na planie, więc to jest bzdura. To kłamstwo i nie ma związku z prawdą. Wysłali mnie na siedem dni do Londynu w czasach covidu, aby promować serial. Oni ustalili kontrakt i oni wybierali te dni.

Jest zdziwiony i nie we, dlaczego ekipa produkcyjna nie stawiła się za nim, gdy te publikacje zaczęły się pojawiać. Sugeruje, że to producenci serialu z ramienia platformy, nie Taylor Sheridan odpowiadają za jakiekolwiek problemy. Widzi, że robili wszystko, aby nie komentować sprawy publicznie.

- Jeśli znasz mnie wystarczająco dobrze, wiesz, że Yellowstone to priorytet, a insynuacje, że jest inaczej są błędne. Nie byłem inicjatorem tych sytuacji. To oni zaczęli. Oni zaczęli tańczyć wokół tematu, a ten biedny facet musiał tak dużo pisać.

fot. Paramount+

Kevin Costner kilkakrotnie podkreśla, że w kontrakcie zawsze Yellowstone jest pierwsze, więc cokolwiek robi, jest zobowiązany stawić się na planie. Nie do końca rozumie, dlaczego taka sytuacja się pojawiła i nie jest z tego powodu zadowolony.

- Nie zacząłem kręcić Horyzontu, ponieważ byłem znudzony Yellowstone. To bzdurna historia. Nie zrobiłem Horyzontu, aby konkurować z Yellowstone. To projekt, który miałem od dawna. Taylor [Sheridan] czytał scenariusz trzy lata wcześniej, gdy rozważał innych scenarzystów do Yellowstone.

Kevin Costner dodaje, że jak sobie zażyczą, on nie ma problemu, by na plan zawitać ponownie grać głównego bohatera.