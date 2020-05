Z kamerą u Kardashianów - amerykański reality show trafi na Netflixa

Z kamerą u Kardashianów to amerykański reality show opowiadający o rodzinie Roberta Kardashiana, znanego amerykańskiego prawnika, który zmarł na raka przełyku w 2003 roku. Głównymi bohaterkami są zatem córki: Kim, Khloe i Kourtney. W programie emitowanym od 2007, widzimy także resztę członków rodziny: syna imieniem Rob Kardashian oraz matkę Kris Jenner z ówczesnym mężem. W programie obecne są także ich dwie córki - Kendall Jenner i Kylie Jenner.

Subskrybenci platformy Netflix będą mogli powrócić do tego serialu od 1 czerwca, bo właśnie wtedy Z kamerą u Kardashianów zawita do serwisu. Od 2007 roku ukazało się 256 odcinków programu, gdzie widzowie oglądali perypetie rodziny Kardashianów. Program emitowany do dziś. W tym roku ukazał się 18. sezon programu i nie wiadomo na razie czy nowa odsłona pojawi się w serwisie oraz, ile sezonów dostępnych będzie w dniu premiery na platformie Netflix.

Znajdą się wśród was chętnie do powtórki? A może po raz pierwszy będziecie chcieli się przekonać, jak wygląda życie Kardashianów? Program od 1 czerwca na platformie Netflix.