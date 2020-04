Netflix: The Eddy - serial z Joanną Kulig już w maju. Za kamerą twórca La La Land

The Eddy to amerykański serial muzyczny wyprodukowany przez Netflixa, w którym jedną z głównych ról gra Joanna Kulig. Jest to efekt światowego sukcesu Zimnej wojny i uniwersalnego chwalenia talentu polskiej aktorki. Dlatego też zachodni dyrektorzy castingowi zainteresowani się nią i tak dostała rolę w potencjalnym hicie Netflixa.

The Eddy - o czym serial?

Historia rozgrywa się w tętniących życiem, wielokulturowych dzielnicach współczesnego Paryża. Elliot Udo (André Holland), niegdyś ceniony nowojorski pianista jazzowy, jest współwłaścicielem podupadającego klubu The Eddy. Występuje także w roli managera kapeli prowadzonej przez Maję (Joanna Kulig) - piosenkarkę, będącą z nim w burzliwym związku. Gdy Elliot odkrywa, że jego wspólnik Farid (Tahar Rahim) może być zaangażowany w szemrane interesy w klubie, na jaw wychodzą również inne tajemnice, o których nie miała pojęcia nawet żona Farida, Amira (Leïla Bekhti). A gdy do Paryża - i do mieszkania Elliota - z niespodziewaną wizytą przyjeżdża jego zagubiona, nastoletnia córka, Julie (Amandla Stenberg), jego życie zawodowe i osobiste zaczyna się rozpadać, a on sam konfrontuje się ze swoją przeszłością, walcząc jednocześnie o utrzymanie klubu i starając się chronić najbliższych.

The Eddy - galeria

Na zdjęciach oraz plakatach jest oczywiście między innymi Joanna Kulig.

The Eddy

The Eddy - zwiastun

W obsadzie znajdują się również Melissa George, Adil Dehbi, Benjamin Biolay, Tchéky Karyo i raper Sopico. Za kamerą stoją zdobywca Oscara Damien Chazelle (La La Land) oraz Alan Poul (Sześć stóp pod ziemią, Newsroom), a twórcą i scenarzystą jest Jack Thorne (Mroczne materie, The Fades).

The Eddy - premiera 8 maja.