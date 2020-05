Zabójcze umysły - twórcy serialu oskarżeni w sprawie o molestowanie seksualne

fot. tvline.com

Kalifornijski Departament Sprawiedliwego Zatrudnienia i Mieszkalnictwa złożył we wtorek, 26 maja, pozew o molestowanie seksualne w hrabstwie Los Angeles przeciwko producentom i studiom odpowiedzialnym za serial CBS Zabójcze umysły. W pozwie twierdzi się, że w ciągu 14 lat Gregory St. Johns, autor zdjęć do serialu wykorzystał swoją władzę do stworzenia wrogiego środowiska pracy, w którym narażał członków ekipy produkcyjnej na częste molestowanie seksualne, w tym dotykanie i pieszczoty.

Według pozwu St. Johns traktował niektórych członków obsady bardziej przychylnie, pod warunkiem, że godzili się na jego uwagi. Gdy tak się nie stało autor zdjęć miał mścić się między innymi poprzez publiczne zawstydzanie, społeczny ostracyzm czy nieuczciwą krytykę. Pozew sugeruje, że zespół wykonawczy wiedział o tej praktyce i zgodził się między innymi na zwolnienie kilkunastu osób, które sprzeciwiały się St. Johnsowi.

Disney będące stroną w pozwie (do koncernu należy ABC Studios, odpowiedzialne za produkcję) wydało oświadczenie,w którym poinformowano o podjętych już wcześniej działaniach naprawczych związanych z tą sprawą i ścisłej współpracy w czasie dochodzenia ze wspomnianym Departamentem. Spółka stwierdziła, że będzie walczyć z tymi roszczeniami. CBS nie wydało do tej pory oświadczenia w tej sprawie.