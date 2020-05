Some Good News - CBS stworzy program na podstawie internetowej serii Johna Krasinskiego

fot. zrzut ekranu

ViacomCBS zawarło umowę na zakup Some Good News, internetowej serii stworzonej i prowadzonej przez Johna Krasinskiego w czasie domowej kwarantanny spowodowanej pandemią koronawirusa. Zgodnie z umową seria pojawi się na platformie streamingowej CBS All Access, a następnie w telewizji. Krasinski będzie producentem wykonawczym projektu, jednak nie pojawi się już jako gospodarz programu. Natomiast ma występować na antenie.



Dla przypomnienia Krasinski stworzył ten format, aby przybliżać ludziom dobre nowiny ze świata w trakcie pandemii. Zorganizował nawet bal maturalny online, na którym wystąpiła Billie Eilish. Seria zadebiutowała 30 marca. Ostatni jak do tej pory odcinek programu obejrzało póki co w serwisie YouTube 2,2 mln użytkowników, natomiast rekord ustanowił epizod, w którym po latach spotkała się obsada serialu Biuro. Obejrzało go 11 mln widzów.