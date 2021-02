Zack Snyder o kolejnym projekcie. Chce opowiedzieć o kultowych legendach

Warner Bros.

Zack Snyder udzielił obszernego wywiadu podcastowi I Minutemen, w którym został zapytany o kolejny projekt. Reżyser zdradził, że nie będzie to Liga Sprawiedliwości 2, bo nikt z Warner Bros. nie jest tym zainteresowany.

Przyznał, że pracuje nad jednym projektem. Chce stworzyć historię opartą na legendach arturiańskich. Nie zdradził nam jednak żadnych szczegółów. Skomentował to jedynie luźnym: "zobaczymy".

Można założyć, że kariera Zacka Snydera będzie zależna od odbioru Ligi Sprawiedliwości, która powstaje dzięki ruchowi fanów. Pracowali oni kilka lat nad tym, by przekonać decydentów, że warto to zrobić. Jeśli odbiór nie będzie dobry po całym tym zamieszaniu, na pewno odbije się to na karierze reżysera.

Zack Snyder powrócił do swoich korzeni i zrobił film o zombie, zatytułowany Armia umarłych. Nadzoruje też budowę uniwersum związanego z tym projektem, które powstaje dla Netflixa.

Najpewniej więcej informacji o nowym projekcie pojawi się po premierze Ligi Sprawiedliwości, która zaplanowana jest na 18 marca 2021 roku.