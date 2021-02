Liga Sprawiedliwości Zacka Snydera - epicki zwiastun. Batman ma czołg i jest Joker!

fot. materiały prasowe

Liga Sprawiedliwości Zacka Snydera to nie jest ten sam film, który widzieliśmy w kinie. Gdy Zack Snyder musiał zrezygnować z powodu rodzinnej tragedii, Warner Bros. zatrudniło Jossa Whedona, by ten go dokończył. Według dostępnych informacji Whedon wyrzucił 3/4 materiału stworzonego przez Snydera i nakręcił większość filmu od nowa w głośno komentowanych bardzo drogich dokrętkach. Przez nie budżet kinowej wersji wzrósł do 300 mln dolarów. Ostatecznie kinowa wersja była porażką artystyczną i komercyjną.

Pełny zwiastun opublikowany w sieci pokazuje, ile epickich scen nie widzieliśmy w kinie na czele z Batmanem i jego czołgiem.

Liga Sprawiedliwości Zacka Snydera - zwiastun

Zack Snyder potwierdził również, że pojawi się wersja czarnobiała tego filmu. Nazywa się ona Justice Is Gray Edition. Według niego to dla fanów będzie najlepsze doświadczenie z tą grupą bohaterów i w jego czach idealna wersja tego filmu. Nie wiadomo, czy będzie to od razu dostępne w VOD, czy zostanie wydane dopiero na blu-ray.

Zdradził też, że pierwszą sceną będzie śmierć Supermana z Batman v Superman z innej perspektywy, a potem od razu przechodzimy do Lexa Luthora komunikującego się ze Steppenwolfem, czyli jednym z czarnych charakterów historii.

Snyder w rozmowie z I Minutemen potwierdził też, że nie ma żadnych planów ani zainteresowania ze strony Warner Bros., by stworzyć Ligę Sprawiedliwości 2 z jego udziałem.

Liga Sprawiedliwości Zacka Snydera - o czym film?

Bruce Wayne (Ben Affleck), chcąc mieć pewność, że poświęcenie Supermana (Henry Cavill) nie poszło na marne, łączy siły z Dianą Prince (Gal Gadot), by zwerbować zespół superbohaterów, którzy ochronią świat przed zbliżającym się niebezpieczeństwem o tragicznych rozmiarach. Zadanie okazuje się jednak trudniejsze, niż to sobie wyobrażał, ponieważ każdy z członków tej grupy musi stawić czoła demonom własnej przeszłości. Tylko pokonanie tych przeszkód, pozwoli im stworzyć bezprecedensową drużynę superbohaterów. Może być jednak za późno, by w końcu zjednoczeni - Batman (Affleck), Wonder Woman (Gadot), Aquaman (Jason Momoa), Cyborg (Ray Fisher) i Flash (Ezra Miller), byli w stanie uratować planetę przed Steppenwolfem, DeSaadem, Darkseidem i ich zbrodniczymi zamiarami.

Liga Sprawiedliwości Zacka Snydera - premiera 18 marca 2021 roku w HBO GO.