Zadzwoń do Saula - zwiastun 6. sezonu. Bracia Salamanca wchodzą do gry

fot: materiały prasowe

Zadzwoń do Saula to prequel kultowego serialu Breaking Bad, który przez pięć sezonów zdobył podobny, ikoniczny status, co oryginał. Trwa promocja finałowego, 6. sezonu produkcji. Do sieci trafił nowy, krótki zwiastun ostatniej odsłony. Wideo jest dostępne poniżej.

W materiale możemy zobaczyć kultowe już postacie braci Salamanca, bezwzględnych antagonistów z zamiłowaniem do makabrycznego rozprawiania się z przeciwnikami, którzy zostali już wprowadzeni w Breaking Bad. W zwiastunie widzimy bliźniaków przybywających do domu Lalo po brutalnym finale 5. sezonu. Zajawka pokazuje ich kultowe garnitury i buty z czaszkami.

Zadzwoń do Saula - zwiastun

W tytułowej roli Saula Goodmana w produkcji występuje Bob Odenkirk. Ponadto w obsadzie znajdują się Jonathan Banks jako Mike Ehrmantraut, Giancarlo Esposito jako Gus Fring, Michael Mando jako Ignacio „Nacho” Varga i Rhea Seehorn jako Kim Wexler.

Zadzwoń do Saula - data premiery finałowego sezonu nie jest znana. Jednak wcześniej ujawniono, że ostatnia odsłona zostanie podzielona na dwie części.

