Nowa zapowiedź Kravena Łowcy skupia się na brutalności i przemocy. Film stawia na efekty praktyczne

Promocja grudniowego Kravena Łowcy powoli rusza naprzód. W sieci pojawiła się nowa zapowiedź, w trakcie której widać kilka nowych scen z udziałem złoczyńcy, który często stawał naprzeciw Spider-Mana. Okraszone jest to wypowiedziami Aarona Taylor-Johnsona, który wciela się w tytułową postać oraz reżysera filmu, czyli JC Chandora. Zapowiedź skupiła się na ukazaniu brutalnej natury Kravena, czego potwierdzeniem jest fakt, że jest to film wyłącznie dla dorosłych z powodu wielu krwawych scen i nacisku na akcję.

Kraven kocha krew i to go napędza. Jest ku temu wyjaśnienie. Ale to przy okazji niekonsekwentna postać, której etykę można mocno kwestionować. Mimo tego kibicuje się mu. - tłumaczy JC Chandor. - To, że film jest tylko dla dorosłych pozwoliło mi szczerze opowiedzieć tę historię.

Kraven Łowca stawia na autentyczność

Kraven Łowca stawia też na wiele praktycznych efektów specjalnych. W przeciwieństwie do innych produkcji komiksowych, znakomita część filmu została nakręcona w plenerze i na planach zdjęciowych na zewnątrz. Wykorzystano także naturalne warunki pogodowe, aby całość była bardziej wiarygodna i realistyczna. Z kolei Aaron Taylor-Johnson był bardzo zadowolony z tego, jak wiele wyczynów kaskaderskich i scen akcji mógł nakręcić sam.

Miałem szczęście, że mogłem to zrobić. - mówi aktor. - Bieganie na boso po Londynie, robienie salt, zbieganie po ścianie. To wszystko było bardzo old-schoolowe, autentyczne. Ta autentyczność to coś, czego potrzebujesz.

