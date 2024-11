Kiedy koniec zdjęć do Fantastycznej Czwórki? Oto plany na X-Men w MCU

Marvel

Szef Marvel Studios, Kevin Feige, zaszczycił swoją obecność podczas Disney APAC Content Showcase w Singapurze. Pojawił się tam zdalnie, ale i tak miał do powiedzenia kilka interesujących słów na temat przyszłości MCU. Poruszył między innymi kwestię Fantastycznej Czwórki, Thunderbolts* oraz dalszych faz Kinowego Uniwersum Marvela.

Zebraliśmy dla Was najważniejsze informacje.

Kiedy koniec zdjęć do Fantastycznej Czwórki?

Kevin Feige potwierdził, że do zakończenia zdjęć pozostał ledwie tydzień.

Pierwsza Rodzina Marvela wraca do domu. Zdjęcia kończą w przyszłym tygodniu, film ma premierę następnego lata. Potem te wszystkie postaci płynnie przechodzą do kolejnych filmów o Avengers. Przyszłość Fantastycznej Czwórki bardzo mnie ekscytuje.

Thunderbolts* to powrót do korzeni MCU

Szef Marvel Studios przyznał, że w pewien sposób nowy film o grupie byłych łotrów jest powrotem do korzeni MCU. Porównał go do Strażników Galaktyki i Avengers.

Ten film to kwintesencja tego o co chodzi w Marvelu. Bierze postaci z różnych serii i miejsc i łączy je ze sobą w jednej produkcji. Na tym opierało się Avengers i Strażnicy Galaktyki.

Co dalej z X-Men?

Fani MCU z wyczekiwaniem wypatrują nowych informacji na temat wprowadzenia mutantów do tego świata. Małe kroki postawiono już w tym kierunku, zmieniając m.in. pochodzenie Ms. Marvel. Wielu z nich pojawiło się też w Deadpool & Wolverine. To jednak dopiero początek.

W kolejnych filmach zobaczycie postaci z X-Men, które możecie rozpoznać. A kiedy historia Secret Wars się zakończy, to zaprowadzi nas w nową erę mutantów i X-Men. To jedno z moich marzeń, aby X-Men znów byli w domu.

Kevin Feige wskazuje ulubiony moment z Deadpool & Wolverine

Szef MCU opowiedział o ulubionym momencie z prac nad Deadpool & Wolverine.