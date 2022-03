Zaginione miasto zrzuca Batmana z tronu. Sukces filmu w box office

fot. materiały prasowe

Zgodnie z oczekiwaniami film Zaginione miasto zajmuje pierwsze miejsce w box office w Ameryce Północnej z wynikiem 31 mln dolarów. Na świecie zadebiutował w 16 małych rynkach, z których zebrał 3,7 mln dolarów. Sumując na koncie 34.7 mln dolarów przy budżecie 74 mln dolarów.

Batman po tygodniach dominacji został w końcu zrzucony z pierwszego miejsca w box office w Ameryce Północnej. Tym razem zbiera 20,5 mln dolarów (razem 332 mln dolarów). Do tego z 75 krajów zbiera 25 mln dolarów (razem 340,9 mln dolarów). Sumując, na koncie 672,9 mln dolarów przy budżecie 200 mln dolarów.

Podium zamyka nieoczekiwania nowość w postaci filmu RRR z Indii. Zbiera on 9,5 mln dolarów. Sumująć z wpływami z reszty świata film dobija 60 mln dolarów. Budżet nie jest znany.

Na 10. miejscu zadebiutował film Infinite Storm w reżyserii Małgorzaty Szumowskiej. Zebrał on 751,2 tysiące dolarów.

Ambulans Michaela Baya trafił do 58 krajów świata. Do tej pory zebrał 12,8 mln dolarów. Budżet to tylko 40 mln dolarów, ale i tak daleko temu do rewelacyjnego wyniku.

Jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co istotne w popkulturze.