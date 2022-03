Oscary 2022: Will Smith spoliczkował Chrisa Rocka - co na to policja? Ten moment przejdzie do historii gali [WIDEO]

fot. zrzut ekranu

Oscary 2022 przechodzą do historii z powodu wydarzenia, które wzbudziło wiele emocji. Chris Rock pojawił się na scenie i w swoim stylu rzucał niewybredne żarty. Miało to miejsce przed tym, jak ogłosił zdobywcę Oscara w kategorii najlepszy film dokumentalny, którym został Summer of Soul. W trakcie "żartowania" odniósł się do wyglądu Jady Pinkett Smith; ściślej zażartował, że z uwagi na brak włosów, Jada zagra w G.I. Jane 2. Wówczas Will Smith wstał, podszedł do Chrisa Rocka i go spoliczkował.

Oscary 2022 - Will Smith vs Chris Rock to nie ustawka

Początkowo wiele osób sądziło, że była to ustawka wymyślona pod galę. Jednak na żywo montażyści bardzo nieumiejętnie próbowali coś z tym zrobić, co powoduje, że wiele osób jednak nie uważa tego za ustawkę. Po tym, gdy do sieci weszła nieocenzurowana wersja zdarzenia, na ten moment wszystkie media uważają, że było to na serio. Według źródeł portalu Deadline potem Chris Rock podszedł do Smithów, aby przeprosić.

W nieocenzurowanym wideo widzimy, jak Will Smith krzyczy do Chrisa Rocka: "Keep my wife’s name out your f***king mouth.”

W wideo z przerwy w nadawaniu gali widzimy, że Tyler Perry i Denzel Washington pocieszają Willa Smitha. Potem jeszcze rozmawia z nim Oscar Isaac, a gdy Will idzie do swojego miejsca, widać, że ociera łzy. To też jest dodatkowy dowód na to, że sytuacja nie była ustawką.

Will Smith vs Chris Rock - powody

W relacjach największych portali czytamy, że powodem krótkich włosów Jady Pinkett Smith jest alopecja (inna nazwa to łysienie plackowate), choroba doprowadzająca do utraty włosów, z którą Smith otwarcie walczy i też publicznie o tym mówi. Nie jest to więc temat do żartów i to też wywołało gniew Willa Smitha. Nikt jednak nie próbuje tłumaczyć, że zachowanie Willa Smitha było w porządku.

Jakiś czas po incydencie pod sam koniec gali Will Smith zdobył Oscara w kategorii najlepszy aktor pierwszoplanowy za świetnie ocenianą rolę w filmie King Richard: Zwycięska rodzina. Na scenie przeprosił zebranych i Akademię FIlmową za swoje zachowanie, ale nie Chrisa Rocka. W poruszającej przemowie ze łzami w oczach Smith zwraca uwagę, że jako aktor musi mierzyć się z tym, że ludzie źle o nim mówią, a on musi udawać, że to w porządku. To był ten moment, gdy żart Chrisa Rocka przekroczył tę granicę.

Oscary 2022 - czy policja zajmie się sprawą?

Jak donosi Deadline, powołując się na swoje źródła, policja z Los Angeles była obecna podczas gali i po jej zakończeniu rozmawiała z Chrisem Rockiem o zajściu. Według ich wiedzy Chris Rock nie chce składać formalnego oskarżenia wobec Willa Smitha. W oświadczeniu LAPD potwierdziła reakcję na zdarzenie.

Jeśli Chris Rock złożyłby doniesienie, Smith mógłby zostać prawnie oskarżony o napaść; wówczas groziłoby mu 6 miesięcy więzienia i 100 tysięcy dolarów kary. Chris Rock ma 6 miesięcy czasu od momentu napaści na złożenie pisma w LAPD.

- LAPD jest świadoma incydentu pomiędzy dwiema osobami, do którego doszło podczas gali rozdania nagród Akademii. W tym incydencie jedna osoba spoliczkowała drugą. Poszkodowany odmówił składania doniesienia. Jeśli zechce to zrobić w późniejszym terminie, LAPD będzie dostępne do tego, by dokończyć dochodzenie.

Oscary 2022 - Akademia Filmowa reaguje

Akademia Filmowa opublikowała oświadczenie na Twitterze, w którym potępiają przemoc. Choć dosłownie nie napisali, że chodzi o incydent z Willem Smithem i Chrisem Rockiem, wszyscy tak to interpretują.

https://twitter.com/TheAcademy/status/1508310547564953606

Dla wielu to jednak za mało i padają głosy, że Will Smith powinien zostać ukarany. Producent Marshall Herskovitz żąda, aby Akademia Filmowa podjęła kroki dyscyplinarna wobec aktora.

https://twitter.com/MHerskovitz/status/1508298011633356806