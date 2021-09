Zombie w MCU? Aktorski projekt podobno w planach

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Fot. Marvel

W jednym z odcinków serialu MCU zatytułowanego What If... ? poznaliśmy alternatywny świat opanowane przez epidemię zombie. Większość Avengers była żywymi trupami. Jest to oczywiście inspiracja komiksem Marvel Zombies autorstwa Roberta Kirkmana.

Jedną z osób pracujących przy komiksie jest popularny Mark Millar. To właśnie on zasugerował, że powstaje aktorska wersja zombie Marvela. Opiera się na własnych źródłach, Jako że jest to twórca komiksowy z dobrą pozycją w branży, można uznać, że ma dobre koneksje i mogą być one dobrze poinformowane. Nadal jednak podchodźmy z dystansem i traktujemy to jako plotkę.

Jako że już wcześniejsze plotki mówiły o pojawieniu się postaci z animowanego What If...? w aktorskim filmie Doktor Strange w wieloświecie szaleństwa, być może to tu również zobaczymy zombie. Nie wiadomo jednak, czy informacje Millara mówią o osobnym projekcie, czy właśnie o wprowadzeniu ich w tej produkcji. Koncept multiwersum (tytułowy wieloświat) pozwala pokazać różne alternatywne światy równoległe, więc można założyć, że Sam Raimi i ekipa Marvel Studios tam zaszaleli.