Eternals - nowe zdjęcia. Będą konsekwencje dla MCU, a także czasy sprzed narodzenia Thanosa

Eternals to produkcja, która przedstawi nam grupę nowych superbohaterów. Wiemy że są na Ziemi już od kilku tysięcy lat, a także że przez jakiś czas ograniczali swoje interakcje z ludźmi. Może to być jeden z powodów, dla których nie pomogli w walce z Thanosem. Poza tym, że ich priorytetem są istoty zwane Dewiantami, a nie złoczyńcy. Wydaje się, że film będzie całkiem nieźle radził sobie jako samodzielna produkcja, jednak reżyserka Chloe Zhao zapowiada, że mimo to tytuł będzie mieć poważne konsekwencje dla przyszłości MCU. W dodatku mówi też o tym, że zobaczymy prawdopodobnie najwcześniejszy moment dla kinowego uniwersum Marvela do tej pory.

Eternals - Chloe Zhao o konsekwencjach filmu dla uniwersum. Najwcześniejszy punkt w historii MCU?

Myślę, że to na pewno samodzielna produkcja. Jednak wydarzenia w filmie będą miały ogromny wpływ na przyszłość MCU. Co, jako fan, jest dla mnie niesamowicie satysfakcjonujące.

W dodatku Chloe Zhao potwierdziła, że chodź większość akcji Eternals będzie rozgrywać się współcześnie, to będziemy mieć szansę zobaczyć tysiące lat wcześniej w MCU, co może być najwcześniejszym punktem dla tego uniwersum, jaki dostaliśmy do tej pory.

Co mnie podekscytowało, to pomysł na cofnięcie się w czasie i odkrycie ery zanim Thanos, czy ktokolwiek inny, został narodzony. Co się dzieje w MCU w przeszłości? To prowadzi do całej mitologii Celestian, a wszystko co z nimi związane będzie na nowym poziomie bycia skomplikowanym, że tak ujmę.

Eternals - premiera tylko kinowa

Marvel zdecydował, że premiera filmu będzie przez 45 dni ekskluzywna dla kin, więc przez ten czas zobaczymy produkcję jedynie na dużym ekranie. Debiut widowiska jest zaplanowany na listopad 2021 roku. W obsadzie są: Angelina Jolie, Lia McHugh, Barry Keoghan, Gemma Chan, Brian Tyree Henry, Richard Madden, Kumail Nanjiani, Don Lee, Salma Hayek i Lauren Ridloff.