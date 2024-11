5. sezon Stranger Things z wyższą kategorią wiekową. Możemy spodziewać się mroku.

fot. Netflix

5. sezon Stranger Thingsjest w drodze, a jak podaje profil na platformie X, Stranger Things Updates, kategoria wiekowa nadchodzącej produkcji została podniesiona do TV-MA, co oznacza, że serial będzie przeznaczony dla dorosłych, gdyż jest to najwyższa możliwa klasyfikacja wiekowa. Produkcje z oceną TV-14 mogą zawierać elementy przemocy i seksualizacji, wulgaryzmy, lub inne motywy, które mogą być uznane za nieodpowiednie dla dzieci poniżej 14 roku życia, ale nie są tak intensywne jak w programach z oceną TV-MA.

Nie jest to zbyt zaskakujące, zwłaszcza biorąc pod uwagę to, że ostatni sezon jest zdecydowanie bardziej mroczny w porównaniu do wcześniejszych. Wprowadzenie postaci Vecny sprawiło, że klimat stał się bardziej dojrzały, a kontynuacja zdaje się popychać tego typu motywy nawet dalej.

Czy większy mrok pasuje do Stranger Things?

Zmiana ta jest pewnym powrotem do oryginalnej wizji braci Duffer. W 2017 roku powiedzieli oni, że Stranger Things początkowo miało mieć mroczny, dorosły ton. Moce Jedenastki miały być bardziej brutalne i śmiercionośne, a dialogi Joyce zawierały mocniejszy język. Autorzy zdecydowali się na złagodzenie tego, ponieważ uznali, że w owym czasie nie było to potrzebne.

5. sezon Stranger Things nie ma jeszcze daty premiery, ale najprawdopodobniej ukaże się jeszcze w 2025 roku.