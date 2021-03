Zwiastuny do obejrzenia w ten weekend - 33 tytuły z trailerami

Netflix

Nowe zwiastuny filmów, seriali i gier

SERIALE

Zwiastun szwedzkiego serialu, który jest rebootem filmowej trylogii. Akcja rozgrywają się 10 lat po wydarzeniach z produkcji.

Teasery 19. odcinka 10. sezonu The Walking Dead.

Zwiastun finału 4. sezonu. Trailer jest pewnego rodzaju podsumowaniem dotychczasowych wydarzeń, które widzowie zobaczyli do tej pory w finałowej serii.

Zwiastun 3. sezonu serialu Turbulencje.

Remake kultowego serialu o sztukach walki.

Serial anime Netflixa o Królu Potworów.

Oni: Pakt

Będzie nowym serialem w ofercie platformy Amazon Prime Video. Będzie to antologia utrzymana w gatunku horroru od Leny Waithe i Little Marvina. Historia w 1. sezonie skupi się na czarnoskórej rodzinie z Karoliny Północnej, która przenosi się do białej dzielnicy Los Angeles w okresie zwanym Wielką Migracją.

Jest to serial Netflixa, w którym w rolę głównego bohatera wciela się Omar Sy. Przypomnijmy, że Lupin jest produkcją zainspirowaną przygodami Arsène’a Lupina, postaci stworzonej przez francuskiego pisarza Maurice’a Leblanca. Główny bohater serialu, Assane Diop, to złodziej i gentleman, który pragnie zemścić się na zamożnej rodzinie. Obwinia bowiem familię bogaczy o śmierć swego ojca.

Zwiastun 5. sezonu serialu Syfy.

Spot promujący 3. odcinek 7. sezonu serialu The CW.

Spot promujący 4. odcinek serialu zatytułowany Haywire.

Zwiastun sezonu 6B.

Q: Into the Storm

Producentem wykonawczym serialu dokumentalnego jest Adam McKay. Produkcja opowie o teoriach spiskowych.