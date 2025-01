Roboty rzucają w siebie lodówkami. Fragment filmu science fiction The Eletric State

Fot. Materiały prasowe

Reklama

W ramach zapowiedzi 2025 roku w Netflixie opublikowano fragment filmu science fiction The Electric State. W wysokobudżetowej produkcji bohaterowie są niesieni przez robota do celu. Tam inne roboty mają przygotowane katapulty, które wykorzystują do ostrzelania grupy lodówkami.

Electric State – klip

Zobaczycie tę scenę sami:

The Electric State – opis fabuły

Historia rozgrywa się w alternatywnej, futurystycznej wersji retro lat 90. ubiegłego wieku. Bohaterką jest Michelle (Millie Bobby Brown), osierocona nastolatka próbująca poradzić sobie w społeczeństwie, gdzie czujące roboty, wyglądające jak maskotki albo postaci z kreskówek, które niegdyś pokojowo nastawione, służyły ludziom, teraz żyją na wygnaniu po nieudanym powstaniu. Obraz świata, jaki ma Michelle, wywraca się do góry nogami pewnej nocy, gdy odwiedza ją Cosmo, słodki, tajemniczy robot najwyraźniej kontrolowany przez Christophera — genialnego młodszego brata Michelle, który — wbrew jej przekonaniom — jednak żyje. Dlatego Michelle, zdeterminowana, by odnaleźć Christophera, przemierza wraz z Cosmo amerykański południowy zachód i wkrótce, chcąc nie chcąc, łączy siły z Keatsem (w tej roli Chris Pratt), słabo zarabiającym przemytnikiem i jego dowcipnym robotem, Hermanem (którego w oryginalnej wersji dubbinguje Anthony Mackie). Gdy Keats i Michelle docierają do strefy dla wykluczonych, gdzie na pustyni za murem roboty żyją na własnych zasadach, poznają dziwaczną, barwną grupę robotycznych sprzymierzeńców — i zaczynają rozumieć, że siły stojące za zniknięciem Christophera są dużo bardziej złowieszcze, niż sądzili.

The Electric State - twórcy, obsada, premiera

Za kamerą The Electric State stoją Joe i Anthony Russo, którzy najbardziej znani są z hitów Marvela z Avengers: Koniec gry na czele. W obsadzie są także Ke Huy Quan, Jason Alexander, Giancarlo Esposito, nominowany do Oscara Stanley Tucci oraz Woody Norman. W oryginalnej wersji głosów robotom użyczyli Anthony Mackie, Woody Harrelson, Brian Cox, Jenny Slate i Alan Tudyk.

Projekt powstał na podstawie powieści graficznej pod tym samym tytułem. Za scenariusz odpowiadają Stephen McFeely i Christopher Markus.

Electric State – premiera w Netflixie odbędzie się 14 marca 2025 roku.