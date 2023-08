Armored Core VI: Fires of Rubicon - edycja kolekcjonerska. Zobaczcie unboxing zestawu z figurką mecha

fot. naEKRANIE.pl

25 sierpnia na PC oraz konsolach PlayStation 4, PS5, Xbox One i Xbox Series X|S zadebiutowało Armored Core VI: Fires of Rubicon, najnowsza gra deweloperów japońskiego studia From Software. Gra pojawiła się na rynku nie tylko w wydaniu standardowym, ale też doczekała się edycji kolekcjonerskiej, która trafiła do naszej Redakcji dzięki firmom Cenega i Bandai Namco.

W skład tego zestawu, poza samą grą na wybraną platformę, wchodzi również artbook, steelbook, cyfrowa ścieżka dźwiękowa (w formie kodu do pobrania), trzy arkusze z naklejkami, pocztówki, plakat oraz cztery przypinki reprezentujące obecne w grze frakcje i korporacje. Bez wątpienia największą atrakcją jest jednak co innego: wysoka na 19 centymetrów figurka mecha, tytułowego AC. Podobnie jak w produkcji autorstwa From Software, tak i w tym przypadku możemy ją nieco zmodyfikować. W pudełku znalazły się bowiem cztery bronie, które możemy umieścić w dłoniach i na plecach maszyny, a także dodatkowa, wymienna głowa. Ostatnim z elementów jest podstawka, na której możemy stabilnie postawić gotowego, poskładanego robota.

Edycja kolekcjonerska Armored Core VI: Fires of Rubicon

Więcej na temat AC6 możecie dowiedzieć się z naszej recenzji tego tytułu.