Fantastyczna Czwórka - kto może zagrać w filmie MCU? Oto nasi kandydaci do ról

Alex Ross/Marvel

Fantastyczna czwórka to jeden z kolejnych, szykowanych przez Marvel Studios projektów wchodzących w skład MCU. Za reżyserię obrazu odpowiada Matt Shakman. Jak do tej pory nie poznaliśmy jeszcze obsady projektu, wobec tego nie wiemy, kto wcieli się w głównych bohaterów widowiska. Zapewne to się zmieni w trakcie panelu Marvel Studios na imprezie D23 Expo 10 września. W związku z tym postanowiłem zaprezentować kilka typów do ról członków tytułowej drużyny. Postanowiłem nie brać pod uwagę bardzo popularnych typów fanów, które znajdują się w sieci. W związku z tym w poniższej galerii nie znajdziecie Johna Krasinskiego czy Emily Blunt.

Dla przypomnienia w skład Fantastycznej Czwórki wchodzą: Reed Richards aka Pan Fantastyczny, jeden z najinteligentniejszych ludzi na planecie, który potrafi rozciągać swoje ciało niczym guma; Sue Storm aka Niewidzialna Kobieta, która potrafi stać się niewidzialna i tworzyć pola ochronne; Johnny Storm aka Ludzka Pochodnia, brat Sue, który kontroluje ogień i potrafi latać oraz Ben Grimm aka Rzecz, którego ciało pokrywa przypominający skałę pancerz. Bohater dysponuje supersiłą i nadludzką wytrzymałością.

Fantastyczna Czwórka - typy obsady filmu MCU: