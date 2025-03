Marvel nie wierzył w sukces pierwszego Iron Mana? Gwyneth Paltrow wspomina pracę na planie

Marvel

Gwyneth Paltrow podczas rozmowy z Vanity Fair spojrzała wstecz na swoją karierę w kinowym uniwersum Marvela. Oglądając klip z pierwszego Iron Mana z 2008 roku stwierdziła, że peruka Pepper Potts pozostawiała wiele do życzenia, ale pochwaliła wszystko inne.

Gwyneth Paltrow wspomina pracę na planie Iron Mana

Świetnie bawiliśmy się na planie. Wydawało się, że pracujemy przy filmie niezależnym. Jon [Favreau], Robert [Downey Jr.] i ja improwizowaliśmy cały czas każdego dnia. Codziennie przychodziliśmy do przyczepy Jona i w trójkę improwizowaliśmy. To nie jest coś, co zazwyczaj robi się w przypadku wysokobudżetowego filmu akcji. Jon był genialny. Chciał dodać do produkcji trochę realizmu i skupić się na postaciach.

Marvel nie wierzył w sukces pierwszego Iron Mana?

Aktorka podsumowała, że nie było na nich żadnej presji z góry i nikt wtedy nie myślał, że Iron Man przerodzi się w coś większego: „Studio uznało, że podjęło duże ryzyko, obsadzając Roberta w roli głównej i czuło, że film prawdopodobnie nie odniesie sukcesu. A potem okazało się, że właśnie ta produkcja zmieniła bieg wydarzeń w studio".

Jak wiemy, Iron Man okazał się ogromnym sukcesem i właściwie stał się początkiem MCU, jakie znamy dzisiaj. Za to Roberta Downeya Jr. uważa się za twarz franczyzy. Dodatkowo wiadomość, że powróci do Marvela w roli Doktora Dooma, wywołała duże emocje wśród fanów, którzy uwielbiają aktora.

Kim jest Doktor Doom?