Gwiezdne Wojny to nie tylko filmy. Te postacie z książek muszą pojawić się na ekranie

Gwiezdne Wojny to nieograniczone bogactwo świata, historii, a szczególnie bohaterów, którzy przez dekady byli tworzeni w książkach, komiksach czy grach. Filmy i - obecnie - seriale to zaledwie czubek góry lodowej tego, co Star Wars ma do zaoferowania.

Przez te lata powstało wiele fabuł, które na kinowym ekranie lub w wysokobudżetowym serialu sprawdziłyby się wyśmienicie. Głównie z uwagi na bohaterów lub złoczyńców w centrum historii, którzy dają perspektywę na świat Star Wars, którego kino w ogóle jeszcze nie liznęło. Wiele książek, gier i komiksów odważniej korzystało z potencjału, który aż się prosi, by przełożyć go na ekrany.

W jakimś stopniu Lucasfilm wyciąga wnioski, bo przez lata czerpią ze Expanded Universe, który obecnie znany jest jako Legendy. Przenoszą planety, drobne historie, ale też wielu bohaterów - na czele z Wielkim Admirałem Thrawnem uważanym za jedną z najlepszych postaci w historii Star Wars. Doczekał się on nowych, świetnych książek Timothy'ego Zahna oraz występu w Star Wars: Rebeliantach, a wkrótce zobaczymy go w wersji aktorskiej w serialu Star Wars: Ahsoka.

Przygotowałem więc dla Was listę postaci ze starego kanonu, które powinny zostać rychło przeniesione na ekran. Oczywiście głównie myślę tutaj o filmach i serialach, aczkolwiek książki i komiksy też nie zaszkodzą. Pod uwagę nie brałem dzieci Hana i Lei, bo z uwagi na fabułę trylogii sequeli nie mają one szans się pojawić. Na liście nie ma więc Jacena, Jainy i Anakina.

Gwiezdne Wojny - najlepsze postacie z książek