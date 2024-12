Dokrętki do Supermana nie do końca są prawdą. Nowe intro przed filmami DC

fot. DC/Screen Rant

Reklama

The Hollywood Reporter donosił o dokrętkach do filmu Superman. Wygląda jednak na to, że ich informacje były niekompletne. Jak te doniesienia mają się do słów reżysera Jamesa Gunna, który wcześniej stwierdził, że w swoim procesie pracy nie stosuje dokrętek?

Superman – James Gunn o plotkach

Reżyser przyznał, że planują nakręcić kilka ujęć przez półtora dnia, ale nie będą to sceny z udziałem aktorów. Chodzi jedynie o ujęcia lokacji, które mają uzupełnić film. Zatem według Gunna nie można mówić o typowych dokrętkach.

ROZWIŃ ▼

Nowe intro DC Studios

Po premierze filmu Super/Man: Historia Christophera Reeve’a na platformie Max fani zauważyli nowe intro DC Studios, pojawiające się na początku produkcji. Wprowadzenie to przedstawia komiksowego Człowieka ze Stali. Jeden z fanów zapytał Gunna, czy będzie ono wykorzystywane w każdym filmie DC. Gunn potwierdził, że tak, porównując je do ikonicznego intra MGM z ryczącym lwem. Podkreślił jednak, że: „zazwyczaj będzie to on”. To oznacza, że mogą zdarzyć się wyjątki, choć reżyser nie doprecyzował, jakie.

Superman – premiera w kinach w 2025 roku.