Takiego Terminatora jeszcze nie widzieliście. Prawdziwy horror Wietnamu

Terminator Jamesa Camerona obchodzi w tym roku swoje 40. urodziny. To legendarna seria, o której nie da się zapomnieć pomimo wielu potknięć, które zaczęły się już od premiery trzeciej części, której nie wyreżyserował Cameron. Mimo tych porażek wielu fanów nadal darzy sentymentem uniwersum, które poprzez komiksy, książki, gry i seriale rozrosło się do ogromnych rozmiarów. Koncepcja zwykle pozostaje jednak podobna. Robot zostaje wysłany w przeszłości i musi kogoś ochronić lub zabić. W nowym komiksie The Terminator #2 postawiono na inne okoliczności jego misji.

Akcja komiksu dzieje się w 1976 roku, a zatem tylko rok po zakończeniu wojny w Wietnamie. Zabójczy T-800 zostaje wysłany w przeszłość, aby zamordować amerykańskiego żołnierza Edwarda Duggana. W klasyczny dla tej serii sposób przybywa na miejsce z celem, ale bez ubrań, które zdobywa w szybki i brutalny sposób. Tak oto dostajemy w komiksie Terminatora przebranego za wietnamskiego żołnierza w charakterystycznym uniformie i z karabinem w ręce.

Kilka paneli możecie sprawdzić poniżej:

