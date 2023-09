Maciej Stuhr o serialu Belfer 3: mój bohater jest styrany życiem [VIDEO WYWIAD]

Reklama

Maciej Stuhr opowiada nam o pracy nad 3 sezonem serialu Belfer, który dziś ma swoją premierę na Canal+.

Po sześciu latach Canal+ wraca do swojego największego hitu czyli serialu kryminalnego Belfer. Pierwsza odsłona w 2016 roku przekonała widzów, że Polacy potrafią kręcić ciekawe kryminały. Inne stacje zaczęły to kopiować i do dziś w ramówce każdej telewizji jest produkcja z tego gatunku.

Z okazji premiery trzeciego sezonu rozmawiamy z Maciejem Stuhrem o powrocie do postaci Paweł Zawadzki, nauczyciela języka polskiego który ma ten talent, że gdzie się pojawi młodzi ludzie popadają w tarapaty. Tak jest i tym razem gdy nasz bohater wraca do rodzinnej miejscowości. Maciej opowiada nam o zmianie jaka zaszła w tym bohaterze, nowych postaciach, pracy ze swoimi studentami oraz tym czy Zawadzki dalej jest główną postacią tego serialu. Niby tytuł wciąż brzmi Belfer, ale to tym razem będzie pociągać za sznurki?

Belfer - wywiad z Maciejem Stuhrem?

Belfer - o czym jest 3. sezon?

Paweł Zawadzki (Maciej Stuhr) po wyjściu z więzienia wraca do rodzinnego, malowniczego Małomorza, gdzie mieszka jego ojciec, były oficer marynarki Bogdan Zawadzki, zwany Kapitanem (Jacek Koman). Zaczyna pracę w lokalnym liceum, dostając pod opiekę klasę maturzystów. Kiedy podczas rejsu, w który obaj zabierają grupę nastolatków, z pokładu znika jeden z uczniów – buntownik i outsider Kacper Krynicki (Michael Zieliński) – lokalna policja rozpoczyna najtrudniejsze w historii miasteczka śledztwo. Podkomisarz Ewa Krawiec (Roma Gąsiorowska) szybko orientuje się, że nie może być tu mowy o samobójczym utonięciu, a ze sprawą może być związany właściwie każdy z otoczenia chłopaka i to zarówno klasowych kumpli, jak i kręgu dorosłych.

Belfer - plakat 3. sezonu

Belfer 3 - obsada

W obsadzie są także Jacek Koman, Roma Gąsiorowska, Michał Zieliński, Agata Kulesza, Mirosław Baka, Katarzyna Herman, Jan Jankowski, Marek Kalita, czy Roman Garncarczyk, Wiktoria Kruszczyńska, Hubert Miłkowski, Kamil Pudlik i Karolina Kowalska.

Za reżyserię całego sezonu odpowiada Łukasz Grzegorzek, który zdobywał wiele nagród. Możecie go kojarzyć z filmu Moje wspaniałe życie. Nad scenariuszem pracowali autorka poprzednich sezonów, Monika Powalisz i Przemysław Nowakowski (Bez tajemnic, Pakt) oraz Liliana Pomykalska i Kacper Wysocki