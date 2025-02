Nowe sezony dla prawie 10 seriali! W tym spin-off Teorii Wielkiego Podrywu

Fot. Materiały prasowe

Amerykańska telewizja CBS jest znana z tego, że nie zamawia nowych sezonów pojedynczo, ale podejmuje decyzje dotyczące wielu tytułów naraz. Takim sposobem w czwartek, 20 lutego, ogłoszono nowe sezony niemal dziesięciu seriali. Niektóre z nich cieszą się popularnością w Polsce, inne niestety nie doczekały się jeszcze emisji w naszym kraju.

Nowe sezony hitowych seriali

Na kolejny sezon przedłużono następujące tytuły:

Duchy (Ghosts) – przedłużenie o dwa sezony, czyli będzie przynajmniej sześć serii.

Tropiciel – trzeci sezon.

Georgie & Mandy's First Marriage – drugi sezon serialu osadzonego w świecie Teorii wielkiego podrywu.

Elsbeth – trzeci sezon.

W ogniu (Fire Country) – czwarty sezon.

Agenci NCIS – dwudziesty trzeci sezon.

NCIS: Origins – drugi sezon.

NCIS: Sydney – trzeci sezon.

Hollywood Squares – drugi sezon reality show.

Wcześniej podjęto decyzję o nowych sezonach seriali Matlock oraz FBI. Na swój los czekają The Equalizer, FBI: International, FBI: Most Wanted, The Neighborhood, S.W.A.T. oraz Watson.

Powodem zamówienia są zadowalające wyniki oglądalności.