Morbius, czyli Doktor Jekyll i Mr Hyde świata Domu Pomysłów. Wewnętrzna walka dobra ze złem

Morbius to chyba najsłynniejszy komiksowy wampir (albo istota przypominająca wampira). Postanowiłem przyjrzeć się jego historii na kartach powieści graficznych z okazji premiery kinowej Morbiusa, która odbyła się 1 kwietnia 2022 roku.

Na ekrany kin wchodzi Morbius, czyli opowieść o znanym z komiksów antagoniście, który w czasie badań nad lekiem na swoją chorobę zyskuje moce podobne do wampira i musi zaspokajać łaknienie krwi. Doktor Michael Morbius to na kartach powieści graficznych Domu Pomysłów postać tragiczna. Człowiek, który mierzy się z odrzuceniem ze względu na swoją dysfunkcję. Niestety, lekarstwo staje się dla niego jeszcze większym przekleństwem. Przez lata obecności w komiksach zyskał status antybohatera. Został wychowany przez samotną matkę, a rzadka choroba krwi sprawiła, że dzieciństwo spędził w izolacji, głównie czytając książki. Miał przyjaciół, rodzeństwo Emila i Lizę Nikosów. Byli dla siebie jak rodzina, ale pewnego dnia, gdy Michael wyznał swoje uczucia Lizie, został przez nią odrzucony.

W czasie studiów Michael i Emil, już wówczas błyskotliwi i uznani naukowcy, opracowali metodę, która miała wyleczyć Morbiusa. Wykorzystywali do tego nietoperze oraz elektrowstrząsy. Jednak leczenie przyniosło nieoczekiwany skutek i zamieniło Michaela w pseudowampira. Zyskał większą siłę, umiejętność latania, szybkość. Do tego jego rany goiły się w mgnieniu oka. Przy okazji zmienił się również jego wygląd. Skóra stała się przeraźliwie blada, wyrosły mu kły, a nos się spłaszczył. Pojawiło się pragnienie picia ludzkiej krwi. Po przemianie zabił Emila, ponieważ nie mógł opanować żądzy. Liza, gdy się o tym dowiedziała, poprzysięgła mu zemstę. Dodatkowo Michael mógł zamieniać innych ludzi w pseudowampiry przez ugryzienie. Takie osoby nie umierały, a nabierały podobnych do antybohatera mocy. Mogły zostać uleczone przez antidotum z krwi Morbiusa, które naukowiec stworzył wraz ze swoją narzeczoną, Martine Bancroft. Co ciekawe, postać Emila w filmie Morbius została zmieniona, ponieważ wciela się w niego Jared Harris - zapowiada się raczej na jakiś rodzaj byłego profesora i mentora głównego bohatera, a nie jego kolegę ze studiów.

Morbius w komiksach jest znany przede wszystkim jako wróg Spider-Mana. Pierwsze spotkanie postaci odbyło się, gdy Michael wyemigrował do USA na statku, którego załogę zabił, nie mogąc powstrzymać swojego świeżego jeszcze łaknienia krwi. Z rozpaczy próbował się zabić, ale ostatecznie zajął domek letniskowy na plaży. Tam spotkał Spider-Mana, który próbował odkręcić przemianę genetyczną, jaka u niego nastąpiła, gdy dorobił się sześciu rąk. Morbius zaatakował Pajączka, ale ich starcie zostało przerwane przez doktora Connorsa, który przemienił się w Jaszczura. Panowie w trakcie pojedynku odkryli, że krew Michaela może być lekarstwem na ich schorzenia. Wyśledzili Morbiusa i po ponownej walce udało im się pobrać trochę krwi antagonisty. To spowodowało, że Connors pozostał w swojej ludzkiej wersji, a Peter stracił dodatkowe ramiona. W kolejnych historiach Michael miał okazję walczyć z innymi herosami Marvela, takimi jak Fantastyczna Czwórka, którą o pomoc poprosiła Martine Bamcroft, czy X-Men, gdy Morbius porwał Hansa Jorgensona, przyjaciela Profesora X.

Morbius

Morbius w wielu historiach był łączony z okultystycznymi tematami, demonami, czarnoksiężnikami i innymi nadnaturalnymi zjawiskami. Spotkał między innymi Barbarę Clarke, którą chronił przed demonem Nilraciem. Jednak ostatecznie zabił kobietę, co spowodowało u niego ogromne poczucie winy. Następnie ocalił Amandę Saint przed satanistycznym kultem Demon-Fire. Razem z Martine Bancroft walczył z czarnoksiężnikiem, Wielebnym Daemondem. Przy tej sprawie po raz pierwszy spotkał jednego ze swoich najbardziej znanych przeciwników, łowcę wampirów Blade'a. Na początku bohater polował na krwiopijcę, jednak gdy zapoznał się z jego beznadziejną sytuacją, postanowił mu pomóc w walce z Daemondem. Morbius został na kartach komiksów członkiem drużyny potwornych superbohaterów znanych jako Legion of Monsters, w skład której wchodzili: Ghost Rider, Man-Thing oraz Wilkołak. Jak widać, horrorowo-mistyczne klimaty nie były obce antybohaterowi.

W czasie jednej z kolejnych walk ze Spider-Manem Morbius został trafiony przez dziwny piorun, który sprawił, że na jakiś czas pozbył się swojego wampiryzmu. Nie miał pragnienia krwi i mógł pomagać choćby Spider-Woman czy Avengersom. Jednak wkrótce głód wrócił i to ze zdwojoną siłą. Po pomoc udał się do dr Andrei Janson na Empire State University. Tam doszło do kolejnego starcia ze Spider-Manem, który uważał, że rola potwora i zaspokajanie głodu krwią po prostu podoba się Morbiusowi. Starcie doprowadziło prawie do śmierci Pajączka, jednak Michaela powstrzymała Mary Jane Watson. Morbius w końcu zgodził się na poddanie badaniom, jednak okazało się, że Janson pracuje dla dr. Loxiasa Crowna, który porwał pseudowampira, aby przeprowadzać na nim eksperymenty. Z pomocą antybohaterowi przybył Spider-Man. W trakcie starcia Crown zostaje przemieniony w postać podobną do Morbiusa i przyjmuje przydomek Hunger. Sugeruje się, że wspomniany Matt Smith tak naprawdę nie gra w filmie postaci Milo, a właśnie Crowna.

Po tych wydarzeniach Morbius udaje się na wygnanie. Chce skończyć ze swoim życiem. Zaszywa się w opuszczonym kościele w San Francisco, który jest stałą miejscówką dla lokalnych narkomanów. Jedna z uzależnionych dziewczyn, Roxy, umierała po przedawkowaniu. Morbius, namówiony przez przyjaciela narkomanki, postanowił ją przemienić. Jednak uszkodzenia mózgu spowodowane niedotleniem sprawiły, że Roxy zamieniła się w dziką bestię, a nie w rozumnego pseudowampira. Michael był zmuszony zabić oszalałą dziewczynę z mocami. Co ciekawe, w swoich komiksowych wojażach Morbius miał do czynienia również z... zombie. Gdy współpracował z organizacją ARMOR, został schwytany i uwięziony przez swojego odpowiednika zombie z innego wymiaru. Nikt nie zorientował się, że po agencji chodzi jego klon, ponieważ nasz umarlak używał silikonowej maski. Ostatecznie Michael zdołał się uwolnić i użył drzewa jako kołka, którym przebił serce zombiakowi.

W serii Ultimate Marvel Morbius jest synem Draculi i bratem samego Vlada III Draculi, posiada moce znane z innych literackich czy ekranowych interpretacji opowieści o słynnym wampirze z Transylwanii. W historii Spider-Geddon natomiast istnieją dwie wersje Morbiusa. Jedna to ogromny potwór z mackami żywiący się technologią. Natomiast druga jest podobna do antybohatera z oryginalnej linii Marvela - stara się znaleźć lek na swój pseudowampiryzm, eksperymentując na ludziach, w tym dzieciach. Natomiast w Infinity Warps Morbius jest łączony z Morfeuszem.

Morbius

Morbius na kartach komiksów jeszcze raz połączył siły z drużyną Legion of Monsters, tym razem w zmienionym składzie. Wraz z Wilkołakiem, Living Mummy i Manphibianem działał w podziemnym mieście Monster Metropolis, które znajdowało się pod Manhattanem. Miało ono być schronieniem dla schwytanych potworów. Sama historia miasta jest bardzo ważnym elementem komiksowej opowieści o Morbiusie. Tam naukowiec wskrzesił Punishera, który stał się kimś na kształt Potwora Frankensteina, który miał pomóc Legion of Monsters w walce z Monster Special Force, organizacją, która polowała na potwory, ponieważ uznała je za "niepochodzące od Boga". Innym ważnym elementem działalności metropolii był wirus, który pewnego dnia rozprzestrzenił się w niej. Zrozpaczony Morbius chciał zniszczyć swoje dzieło za pomocą bomby. Jednak ostatecznie odkrył, że sam jest źródłem wspomnianego wirusa.

Po tych wydarzeniach Morbius pracował w Horizon Labs jako Numer Sześć, ponieważ chciał ukryć swoją tożsamość. Razem z doktorem Connorsem szukali leku na swoje przypadłości. Ostatecznie jednak dało o sobie znać pragnienie krwi i szał zabijania - Michael musiał uciekać z placówki. Został schwytany przez Spider-Mana i osadzony w więzieniu Raft. Jednak zdołał z niego uciec, gdy Peter Parker uwięziony w ciele Doktora Octopusa organizował ekipę więźniów, która miałaby mu pomóc w schwytaniu Spider-Mana (z zaszczepionym umysłem Octopusa). Michael został odrzucony przy wyborze, jednak zdołał wydostać się z placówki. Tak trafił do miasteczka Brownville, w którym nikt nie słyszał o superbohaterach. Morbius wdał się w wojnę gangów i zabił szefa przestępczości, Noaha St. Germaina.

W komiksach stan Michaela zaczął się pogarszać. W czasie jednej z potyczek antybohater powstrzymał Meltera aka Hobgoblina i jego popleczników przed prowadzeniem eksperymentów na ludziach. Znalezione w kryjówce złoczyńcy zasoby Michael wykorzystał do stworzenia formuły, która miała go wyleczyć. Zrobiła to, ale bardzo krótkoterminowo. Morbius został zaatakowany w kryjówce przez Meltera oraz tajemniczą kobietę. Okazało się, że to Elizabeth Nikos, siostra Emila i jego była przyjaciółka, która pragnęła zemsty za śmierć swojego brata. Michaelowi udaje się uciec z zasadzki. Łączy siły ze Spider-Manem, aby znaleźć lek na swój pseudowampiryzm. Jednak ich starania doprowadzają tylko do pogłębienia się mutacji. Nieoczekiwanie Morbius ponownie spotyka Liz, która twierdzi, że Melter użył podobnej do tej opracowanej przez antybohatera formuły, aby zarażać siebie i innych ludzi, a następnie stworzyć armię popleczników. Ostatecznie bohaterowie pokonują złoczyńcę, a Michael używa formuły opracowanej przez Meltera do powrotu do swojej niezmutowanej wampirzej formy. Rozmawia również z Liz, która nie chce się już mścić, ale nadal nie może mu wybaczyć.

Oto komiksowa historia Michaela Morbiusa w skrócie. Piszcie w komentarzach, jak podobał Wam się film o losach antybohatera.