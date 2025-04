Kultowy serial Power Rangers miał mroczne sekrety. Wyzysk, przepracowanie i poważne wypadki

fot. Fox

Reklama

Power Rangers to kultowy serial aktorski emitowany w latach 1993-1995, który doczekał się trzech sezonów. Dla wielu osób jest to ważna część dzieciństwa, której potem nie udało się zreplikować żadnemu kinowemu filmowi, które próbowały przywrócić świetność Power Rangers. Okazuje się jednak, że serial miał też mroczną stronę, o której opowiedział serial dokumentalny Hollywood Demons.

Forrest Gump wrócił na ławkę. Tom Hanks w nowym teledysku syna

Osoby zaangażowane w produkcję serialu - w tym przypadku aktorka i scenarzysta - opowiedziały o nieludzkich warunkach pracy, które zakrawało o niewolnictwo. Audri Dubois miała w serialu wcielać się w rolę żółtego Rangera, Trini, ale zrezygnowano z jej usług jeszcze przed emisją odcinka pilotażowego. Ostatecznie Trini zagrała Thuy Trang, która też odeszła z produkcji, ale nieco później, bo przy 2. sezonie. Wówczas kością niezgody był kontrakt aktorki.

Odcinek pilotażowy kręciliśmy na pustyni. - zdradziła Dubois. - Temperatura sięgała co najmniej 43 stopni i nagle ktoś dostał udaru. To był jeden z mężczyzn wcielających się w złych gości. Miał na sobie mokry strój, gumową maskę na głowie z otworami na oczy i usta. Rzucał się jak ryba bez wody. Ja i pozostali zgodziliśmy się, żę nie będziemy kręcić dalej dopóki po tego człowieka nie przyjedzie karetka. Po tym zaoferowano 100 dolarów osobie, która zdjęłaby kostium z ciała tego biedaka i założyła go na siebie, bo wtedy moglibyśmy kręcić dalej. I ktoś to zrobił. Tamten biedak leżał wtedy w samej bieliźnie w błocie. Trząsł się i czekał na karetkę. Patrzyłam na to i mówiłam: "Co? To nie jest w porządku. Boję się."

Szokujące doniesienia p0twierdza scenarzysta serialu, Tony Oliver:

Te kontrakty zostały skonstruowane tak, że legalne było zapracowanie kogoś na śmierć i to robili. [Ci, którzy wcielali się w przeciwników] nie siedzieli i nie mówili żadnych kwestii dialogowych. Skakali w kółko, a ich role były bardzo fizycznie wymagające. Musieli też ćwiczyć regularnie, żeby być w formie, a nasze dni zdjęciowe były długie - czasem od 12 do 14 godzin dziennie, gdzie w związkach stawiano na 8-10 godzin. To mogło być trochę obelżywe wobec aktorów.

Najgorsze seriale science fiction wszech czasów [RANKING]