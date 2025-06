Było Project Century, jest Stranger Than Heaven. Gra twórców serii Yakuza ma nowy tytuł i zwiastun

fot. SEGA

Podczas ubiegłorocznej gali The Game Awards pokazano pierwszy teaser gry o roboczym tytule Project Century. To produkcja rozwijana przez zespół Ryu Ga Gotoku Studio, twórców popularnej serii Yakuza. W trakcie Summer Game Fest 2025 ujawniono, że gra zmieniła tytuł na Stranger Than Heaven.

Ogłoszeniu nowego tytułu towarzyszy również klimatyczny zwiastun, który możecie obejrzeć poniżej. Niestety nadal nie podano nawet przybliżonej daty premiery.

Na temat Stranger Than Heaven nie wiemy zbyt wiele. Dotychczasowe materiały pokazują jedynie, że akcję osadzono w Japonii w 1943 roku, a gracze mogą spodziewać się widowiskowego i bardzo brutalnego systemu walki w czasie rzeczywistym. Z nowego zwiastuna wynika również, że nie zabraknie wyborów moralnych - w jednej ze scen widzimy, że bohater może okazać przeciwnikowi litość lub tego nie robić. Na więcej informacji na temat fabuły i rozgrywki musimy jeszcze poczekać.