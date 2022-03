Najciekawsze bohaterki gier. Ciri, Aloy, Lara Croft i inne kobiety, które potrafią zawstydzić mężczyzn

fot. Square Enix, SIE

Gry wideo przez długi czas były uważane za mocno zmaskulinizowaną rozrywkę. To hobby utożsamiano przede wszystkim z chłopcami i mężczyznami, przez co twórcy stronili od osadzania kobiet w głównych rolach. A jeśli już jakieś się pojawiały, to zwykle przypadały im role klasycznych dam w opałach. Ewentualnie obiektów miłosnych uniesień dla protagonistów. Mówiąc krótko: ich celem nie było nic więcej, jak tylko zapewnienie motywacji głównemu bohaterowi. Z czasem jednak zaczęło się to zmieniać. Dostaliśmy interesujące kobiece bohaterki, które w niczym nie ustępowały swoim kolegom. Za punkt przełomowy można uznać rok 1996 i premierę pierwszego Tomb Raidera, bo nie da się ukryć, że Lara Croft w dużym stopniu zapoczątkowała późniejsze zmiany i przetarła szlaki kolejnym kobietom w grach.

Dziś postanowiliśmy przedstawić Wam bohaterki gier, które naszym zdaniem są najciekawsze - z różnych powodów. Znajdziecie tu postacie potężne i mające ogromny wpływ na całe uniwersa, świetnie napisane, a także takie, których po prostu nie sposób nie polubić.

Najciekawsze bohaterki gier