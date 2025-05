Elizabeth Olsen w thrillerze o wampirach. Zagra u boku gwiazdy Zmierzchu

Marvel

Oprócz Elizabeth Olsen w obsadzie są jeszcze dwa znane nazwiska: Kristen Stewart i Oscar Isaac. Kristen Stewart zyskała sławę dzięki roli Belli Swan w Zmierzchu, więc Flesh Of The Gods będzie jej wielkim powrotem do świata wampirów. Choć przez wiele lat widzowie nie byli przekonani do jej umiejętności aktorskich, to w 2021 dostała nominację do Oscara za genialny występ w Spencer, co pomogło jej udowodnić swoją wartość. Z kolei Oscar Isaac przez wiele lat ostrożnie budował swoją karierę i cieszy się dużym szacunkiem widzów. Został nagrodzony Złotym Globem za występ w serialu Kto się odważy i był nominowany do kolejnej statuetki dzięki roli w dramacie Sceny z życia małżeńskiego. Podobnie jak Elizabeth Olsen, Oscar Isaac jest częścią MCU. Wciela się w postać znaną jako Moon Knight. Aktor gra również w innej dużej ekranowej franczyzie: wciela się w Poe Damerona w świecie Gwiezdnych Wojen.

Flesh Of The Gods: kogo zagra Elizabeth Olsen?

Akcja filmu rozgrywa się w latach osiemdziesiątych, w tętniącym życiem Los Angeles. Oscar Isaac zagra Raoula, a Kristen Stewart Alex. Bohaterowie są małżeństwem. Para każdego wieczoru opuszcza swój luksusowy apartamentowiec, by dołączyć do elektryzującego nocnego życia w mieście. Pewnej nocy na ich drodze pojawia się enigmatyczna postać, którą zagra Elizabeth Olsen. Możemy się domyśleć, że będzie wampirzycą. W ten sposób Raoul i Alex zostaną wciągnięci do czarującego i surrealistycznego świata hedonizmu, uniesień i przemocy.

Film wyreżyseruje Panos Cosmatos. Za scenariusz odpowiada Andrew Kevin Walker. Historia była ich wspólnej pomysłem. Na razie nie ustalono daty premiery.